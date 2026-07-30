La Riviera Nayarit cuenta con diversos atractivos para quienes buscan experiencias de naturaleza, mar y descanso. Desde La Cruz de Huanacaxtle es posible recorrer en embarcación playas de difícil acceso que conservan un entorno prácticamente virgen.

Entre ellas se encuentran Playa La Lancha, reconocida por su oleaje para practicar surf y por sus amplias zonas de arena; Las Cabezas, rodeada de formaciones rocosas; y Playa del Amor, una playa enclavada entre acantilados a la que solo se puede llegar por mar.

Otra de las opciones es Playa Las Cuevas, ubicada en Chacala, donde la arena dorada, las pequeñas cavernas y el agua cristalina la convierten en un sitio ideal para practicar snorkel y disfrutar del paisaje.

Punta de Mita reúne gastronomía y experiencias de bienestar

La oferta turística de Punta de Mita incluye propuestas gastronómicas como La Rústica, donde destacan platillos del mar como pulpo a la parrilla, ceviches, tacos de marlín y pizzas de mariscos.

En la zona también se encuentra el hotel Dreams & Secrets, un complejo solo para adultos con vistas hacia las Islas Marietas, que ofrece restaurantes, habitaciones con amenidades de lujo y el Mélange World Spa, especializado en tratamientos inspirados en distintas tradiciones de bienestar.

Riviera Nayarit: playas vírgenes, gastronomía y lujo en Bahía de Banderas. (cortesía)

Golf y cocina de autor complementan la experiencia en Riviera Nayarit

Otra de las actividades disponibles es el campo de golf Del Pacífico, cuyo recorrido combina vistas al océano, manglares y uno de sus hoyos más representativos, el 3B, construido sobre un islote junto a la costa.

Para cerrar la experiencia gastronómica, ParrotFish Japanese Fusion ofrece una propuesta que combina técnicas japonesas con ingredientes mexicanos, con platillos como salmón glaseado, esquites de inspiración fusión y carnes preparadas sobre piedra caliente.

La combinación de playas, gastronomía, hospedaje y actividades al aire libre posiciona a Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit como un destino para quienes buscan experiencias de naturaleza, descanso y turismo de lujo.