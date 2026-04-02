El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero impulsa la proyección internacional de Riviera Nayarit, consolidándola como uno de los destinos turísticos más destacados de México, tras ser reconocida por Forbes como un punto clave para el turismo de alto nivel, la inversión extranjera y las experiencias exclusivas.

Este reconocimiento por parte de una de las plataformas mediáticas más influyentes a nivel global en negocios, finanzas y estilo de vida representa un aval importante para destinos que destacan por su crecimiento, innovación y atractivo internacional.

Riviera Nayarit se posiciona como destino clave de lujo y naturaleza en México

Con más de 320 kilómetros de costa virgen, Riviera Nayarit se consolida como uno de los destinos de playa más completos del país. Su territorio alberga 25 microdestinos, que van desde islas apartadas y playas poco exploradas hasta pueblos costeros con gran oferta cultural y turística.

La región ofrece experiencias tanto para quienes buscan descanso absoluto, como para quienes prefieren la aventura y el contacto con la naturaleza. Además, cuenta con una sólida infraestructura turística, con más de 70 opciones de hospedaje, entre bungalows, hoteles, resorts, spas y centros de bienestar, así como nueve campos de golf integrados a los paisajes del Pacífico y la Sierra Madre Occidental.

A esto se suma una agenda con más de 100 eventos anuales, que incluyen actividades como surf, polo, pesca, vela y expresiones culturales.

Riviera Nayarit se posiciona como destino clave de lujo según Forbes. (Cortesía)

Destinos como Punta Mita destacan como referentes de lujo y exclusividad, con un crecimiento sostenido en inversión inmobiliaria. Por su parte, Sayulita ofrece un ambiente cosmopolita con surf, gastronomía y una vibra bohemia, mientras que San Pancho resalta por su enfoque cultural y comunitario.

Asimismo, Nuevo Nayarit se consolida como una de las principales puertas de entrada al destino, con infraestructura de primer nivel, turismo familiar y servicios de alta calidad. En tanto, La Cruz de Huanacaxtle combina tradición pesquera con modernas marinas y experiencias auténticas.

Hoteles de lujo y experiencias exclusivas impulsan el turismo en Riviera Nayarit

La oferta hotelera ha sido clave para este posicionamiento internacional. Resorts como One&Only Mandarina, Four Seasons Resort Punta Mita y W Punta de Mita han elevado los estándares de hospitalidad, integrando diseño, sostenibilidad y experiencias personalizadas para el viajero global.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero destacó que este reconocimiento fortalece la presencia de Nayarit en el ámbito internacional, al tiempo que impulsa el bienestar de las comunidades locales. Subrayó que el estado busca ofrecer experiencias auténticas que conecten con los visitantes y los motiven a regresar.

Con estos atributos, Riviera Nayarit se consolida como mucho más que un destino de sol y playa: es una región en constante evolución donde convergen el lujo, la naturaleza, la cultura y la inversión, posicionándose como uno de los destinos más completos y atractivos de México.