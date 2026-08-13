Aeropuertos Mexicanos (AME) presentó su estrategia comercial personalizada para los aeropuertos de Tepic-Riviera Nayarit, Puerto Escondido y Saltillo, con una oferta de servicios, gastronomía y productos vinculada al perfil de cada destino.

La premisa es ofrecer una experiencia que comience desde la llegada del viajero a la terminal y concluya cuando abandone la ciudad. La presentación estuvo a cargo del director general de AME, Javier García Bejos, quien señaló que los aeropuertos tienen la posibilidad de generar una identidad comercial propia.

AME apuesta por una estrategia comercial según cada destino

Actualmente, AME opera los aeropuertos internacionales de Tepic-Riviera Nayarit (TPQ), Puerto Escondido (PXM) y Saltillo (SLW), que en conjunto movilizan menos de 4 millones de pasajeros al año y concentran principalmente a viajeros cuyo destino final son esas ciudades.

La estrategia tendrá características distintas en cada terminal. Para Puerto Escondido y Riviera Nayarit, AME prevé incorporar una oferta comercial y gastronómica relacionada con Oaxaca y Nayarit, mediante la presencia de marcas, productores y productos regionales, entre ellos mezcal, café y textiles.

En Saltillo, donde el perfil de los usuarios está más relacionado con los viajes de negocios y las industrias automotriz y manufacturera, el modelo estará enfocado en servicios de productividad, con espacios de trabajo, conectividad y herramientas dirigidas a pasajeros frecuentes.

Los tres aeropuertos incorporarán además herramientas digitales en su infraestructura comercial, entre ellas aplicaciones, servicios personalizados y sistemas de prepedido.

AME impulsa modelo comercial con identidad local en aeropuertos de México. (Cortesía)

AME evalúa potencial comercial más allá del volumen de pasajeros

Durante su exposición, García Bejos planteó que el volumen de pasajeros no necesariamente determina el potencial comercial de una terminal. Como ejemplos internacionales citó a Jackson Hole Airport, en Wyoming, y Seychelles International Airport, que reciben menos de un millón de pasajeros anuales y han desarrollado modelos relacionados con las características de sus respectivos destinos.

Rafael Echevarne, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), también destacó durante el foro la posibilidad de que terminales de menor escala desarrollen identidades comerciales propias y nuevos modelos para mejorar la experiencia de los pasajeros.

AME se constituyó como el primer nuevo grupo aeroportuario en México en 20 años. De acuerdo con García Bejos, esta condición permite diseñar desde el inicio la distribución y orientación de sus espacios comerciales, sin depender de esquemas previamente establecidos.

Ser el primer grupo aeroportuario nuevo en México en 20 años significa no cargar con concesiones de retail heredadas: la identidad comercial se diseña desde el primer día, no se renegocia sobre un modelo antiguo. Javier García Bejos, director general de Aeropuertos Mexicanos (AME).

El grupo opera sus tres terminales mediante un modelo de inversión y operación en alianza con el Gobierno de México y plantea desarrollar en ellas una oferta comercial adaptada tanto al perfil de los pasajeros como a las características económicas y turísticas de cada destino.