Durante 2026, la promoción turística de Tlaxcala expandió su alcance en mercados nacionales e internacionales. Esta estrategia busca abrir oportunidades comerciales para prestadores locales, atraer visitantes y fortalecer la oferta turística de la entidad, la cual alcanzará 30 nuevos hoteles durante la actual administración con la próxima apertura de un hotel boutique en el Pueblo Mágico de Tlaxco.

El estado fue reconocido como Destino Emergente con mayor crecimiento de hospedaje en el país. Asimismo, la iniciativa “La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo” reunió a 243 establecimientos y generó una derrama económica estimada de 253 millones de pesos.

Tlaxcala promueve el turismo comunitario en FITUR, ANATO y el Tianguis Turístico

En el marco de los Diálogos Circulares, el secretario de Turismo estatal, Fabricio Mena Rodríguez, explicó que la participación en foros especializados tiene como objetivo concretar acuerdos directos con operadores y organizadores de viajes.

Durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en Madrid, España, la delegación firmó convenios con ayuntamientos españoles. Posteriormente, en la Vitrina Turística ANATO 2026 en Bogotá, Colombia, se entablaron negociaciones con compradores internacionales.

En la edición 50 del Tianguis Turístico de México en Acapulco, la entidad promovió experiencias de turismo comunitario como:

La Ruta de la Miel y la Ruta del Durazno.

Proyectos de agaveturismo y actividades enfocadas en el maíz y el ajolote.

Promoción del avistamiento de luciérnagas, haciendas ganaderas y arte efímero.

Lorena Cuéllar encabeza crecimiento hotelero y promoción cultural de Tlaxcala

Fabricio Mena Rodríguez destacó que la llegada a 30 nuevos hoteles durante la gestión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros refleja la confianza de los inversionistas y las ventajas competitivas de la entidad en conectividad y ubicación.

A la par del sector hotelero, productos emblemáticos como el Santuario de las Luciérnagas operaron del 10 de junio al 9 de agosto bajo esquemas de conservación ambiental.

Además, del 4 de agosto al 6 de septiembre, el Palacio Postal en la Ciudad de México alberga una muestra cultural y artesanal que exhibe sarapes, talavera y una alfombra monumental de 29 metros.

La agenda de promoción continuará en el segundo semestre de 2026 con actividades en el Centro Cultural Los Pinos, el foro Sustainable & Social Tourism, Punto México y una producción especial para la señal internacional de ¡HOLA! TV.

En el plano internacional, la entidad participará en el 6º Encuentro Internacional de Saberes Culturales en Colombia y en la ITB Americas Guadalajara.