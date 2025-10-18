La población de Tamaulipas se mantiene alerta ante el desbordamiento del Río Pánuco, cuyo nivel se mantiene estable, según la Secretaría de Recursos Hidráulicos del estado.

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas, ha descartado un desbordamiento catastrófico del Río Pánuco durante el fin de semana, pero sigue alerta.

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas (Redes sociales)

Cabe mencionar que un desbordamiento del Río Pánuco podría alcanzar el norte del estado de Veracruz, entidad federativa que fue gravemente afectada por las lluvias torrenciales de hace una semana.

Descartan desbordamiento del Río Pánuco en Tamaulipas, pero inician protocolo de evacuación

El secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas descartó el desbordamiento catastrófico del Río Pánuco durante el fin de semana, pero resaltó que esta situación es histórica.

De acuerdo con el secretario de Tamaulipas, este nivel del Río Pánuco no se había visto en los últimos 80 años, por lo que se han iniciado los protocolos de evacuación.

El nivel del desbordamiento del Río Pánuco se mantiene bajo; sin embargo, ya han iniciado la evacuación a albergues activos que se encuentran en: