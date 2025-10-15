¿Bar Terraza Valentino pertenece a Ricardo Velarde, secretario de Economía de Sinaloa? Este lugar fue donde desapareció Carlos Emilio.

Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años de edad, se encontraba en el Bar Terraza Valentino, en la zona dorada de Mazatlán, Sinaloa cuando no se le volvió a ver.

Bar Terraza Valentino, donde desapareció Carlos Emilio, pertenece a Ricardo Velarde

Fue el domingo 5 de octubre de 2025 que se reportó la desaparición de Carlos Emilio, quien fue al baño del Bar Terraza Valentino alrededor de las 2:20 y ya no se le volvió a ver.

La familia de Carlos Emilio, originaria de Guadalupe Victoria, Durango, ha vivido una pesadilla, por lo que el reportero José Luis Echegaray dio un avance del caso con Ciro Gómez Leyva.

Este caso causó gran revuelo luego de que el Bar Terraza Valentino pertenece a Ricardo Velarde, secretario de Economía de Sinaloa.

Sin embargo y pese a las investigaciones, se reportó que el Bar Terraza Valentino “sigue operando” y no ha existido un cierre.

En conferencia del gobernador Rubén Rocha, Ricardo Velarde señaló que es “accionista” del Bar Terraza Valentino y pidió esperar los resultados de la fiscalía por la desaparición de Carlos Emilio.

La familia de Carlos Emilio exigió a Ricardo Velarde que proporcionará el material necesario para esclarecer qué fue lo que ocurrió, como videos de cámaras de seguridad.

Cabe recordar que no es la primera vez que el Bar Terraza Valentino se ve vinculado a una desaparición.

Y es que en otro bar propiedad de este grupo se denunció la privación ilegal de la libertad de tres jóvenes de Culiacán, quienes regresaron a sus casas después de diez días.

Bar Terraza Valentino entregó información sobre Carlos Emilio

Por su parte el Bar Terraza Valentino compartió un comunicado en donde no dio muchos datos sobre lo ocurrido con Carlos Emilio.

Sin embargo, reveló que ya entregó la información y grabaciones a las autoridades.

Además dejaron claro que no han dado declaraciones para no entorpecer las investigaciones.

Bar Terraza Valentino, donde desapareció Carlos Emilio, pertenece a Ricardo Velarde (Captura de pantalla )

Esto es lo que se sabe sobre la desaparición de Carlos Emilio en el Bar Terraza Valentino, que pertenece a Ricardo Velarde

La Fiscalía de Sinaloa señaló que abrió una carpeta de investigación y continúan las diligencias para esclarecer la desaparición de Carlos Emilio, además de que se publicó la ficha de reporte de búsqueda.

Sin embargo, el reportero José Luis Echegaray reportó que en realidad “muy poca información” se ha generado en las últimas 24 horas.

Y es que si bien al principio la desaparición de Carlos Emilio generó gran polémica, ni la presidencia municipal de Mazatlán, ni el gobierno del estado se ha referido sobre el caso.

Esto ha provocado “muchos cuestionamientos” a la autoridad, sobre la falta de información de la desaparición de Carlos Emilio.

Para el reportero José Luis Echegaray, Mazatlán atraviesa una “crisis de desapariciones”, que dejan ver que no es un lugar seguro.

La familia de Carlos Emilio convocó a una marcha para el sábado 18 de octubre y es que aseguran que el joven era tranquilo y amable, por lo que no creen que tuviera algún problema con alguien.