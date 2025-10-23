A más de dos semanas de la desaparición de Carlos Emilio, autoridades realizan cateos en Terraza Valentino, bar de Mazatlán donde fue visto por última vez.

El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya reveló que siguen las investigaciones para esclarecer lo que pasó con Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años de edad.

Tras la desaparición de Carlos Emilio, autoridades realizan cateos en Terraza Valentino

El domingo 5 de octubre de 2025 se reportó la desaparición de Carlos Emilio, quien fue al baño del Bar Terraza Valentino en Mazatlán alrededor de las 2:20 y ya no se le volvió a ver.

Este caso ha generado gran polémica en Mazatlán, por lo que el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó cateo en Terraza Valentino.

“De todo eso traemos una agenda para implementar los operativos. Particularmente el tema de este muchacho de Durango (Carlos Emilio Galván). Ahorita andan los operativos, si no se hizo ayer debe estar ahora haciéndose el cateo en el bar. Puede ser que si no lo hicieron ayer, ahora lo estén haciendo” Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Sobre el posible cierre de Terraza Valentino tras la desaparición de Carlos Emilio , Rubén Rocha Moya destacó que dependerá de lo que arroje el cateo.

Rubén Rocha Moya dejó en claro que será la Fiscalía la responsable de determinar las medidas que se tomarán .

“No, el cateo se hace, se investiga y lo que resuelva la Fiscalía es otra cosa, simple y llanamente hacer el cateo, sacar conclusiones y tomar algunas medidas, dependiendo del nivel de gravedad que tengan las cosas que encuentren en el cateo” Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán (Especial)

¿Rubén Rocha Moya podría separar del cargo al secretario de Economía Velarde Cárdenas, propietario de Terraza Valentino?

En su conversación, Rubén Rocha Moya puntualizó que el cateo al Bar Terraza Valentino no será el único que se realice sobre la desaparición de Carlos Emilio.

Rubén Rocha Moya declaró que no se ha descartado ninguna de las hipótesis , pues se trata de una investigación en curso.

“Hay muchos cateos aquí en Mazatlán que tienen que ver con responsables del bar, con los de seguridad” Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Al ser cuestionado sobre si valora separar del cargo al secretario de Economía Ricardo Velarde Cárdenas propietario del establecimiento, Rubén Rocha Moya destacó que no hay nada decidido.

“Todo está valorado, todo está valorado. Nada está descartado. Todo lo que derive de esto no lo descartamos” Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

El gobernador puntualizó que no se ha acercado a la familia, porque hay una investigación en curso, pero el padre de Carlos Emilio Galván está en contacto con los investigadores de la Fiscalía.

“Yo no, yo no lo he hecho porque lo está haciendo ahorita, están en momentos de investigación y entonces es importante que no intervengamos autoridades que no tenemos esa facultad, si hay una investigación intensa ahorita, hay que dejarla” Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Las declaraciones del gobernador de Sinaloa se dan tras la reunión con el Gabinete de Seguridad federal en la Tercera Región Militar.

El evento fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y los secretarios de Defensa y Marina.

Rubén Rocha Moya puntualizó que entre los temas que trató en la reunión fue el de las desapariciones en Mazatlán.

“Todos los temas se tocaron, particularmente el de desapariciones, el tema de los baños de los centros nocturnos” Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya