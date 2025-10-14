Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido hace diez días en un bar de Mazatlán, denunció la falta de avances por parte de las autoridades locales.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula, aseguró que la Fiscalía de Sinaloa no ha presentado resultados significativos hasta el momento.

Carlos Emilio Galván, de 23 años, acudió al bar Terraza Valentinos para celebrar su reciente egreso universitario. Según la madre, el joven desapareció tras ir al baño, sin regresar al grupo con el que estaba.

Brenda Valenzuela hizo un llamado a las autoridades para intensificar la búsqueda y aseguró que la familia continuará presionando hasta que haya respuestas claras sobre el paradero de Carlos Emilio.

