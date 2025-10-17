La madre de Carlos Emilio anunció que se suspende la manifestación por el caso de desaparición en Mazatlán ante la creciente inseguridad en el puerto.

“Les informo que debido a las condiciones de inseguridad que prevalecen en el puerto de Mazatlán, como los recientes acontecimientos de la desaparición de una buscadora, la diputada que fue despojada de su vehículo, dos señoritas más que se agregan a la larga lista, creemos conveniente y seguro para mantener la dirección de la búsqueda de mi hijo Carlos Emilio, que es prudente cancelar la marcha que teníamos programada para realizarse este sábado 18 de octubre en el puerto de Mazatlán” Brenda María Valenzuela, madre de Carlos Emilio

A través de un video en redes sociales, Brenda María Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido en Mazatlán, Sinaloa dio a conocer la suspensión de la manifestación para exigir la aparición de su hijo con vida.

La manifestación estaba prevista para el sábado 18 de octubre pero por distintos casos de seguridad se ha decidido suspender, así como para salvaguardar a las familias.

De estos casos recordó:

La madre del joven aseguró que la prioridad es proteger a quienes planeaban asistir a la manifestación, tras conocer diversos reportes sobre la situación de seguridad en la ciudad.

“Por el bienestar de todos, hemos decidido posponer la protesta. No queremos poner en riesgo a las familias que nos acompañan”, señaló Brenda Valenzuela en el mensaje difundido en redes sociales.

Caso de desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela

Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció el 8 de octubre de 2025, tras dirigirse al baño del bar Terraza Valentinos en Mazatlán y no volver a salir. Desde entonces, familiares y amigos han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva y transparente para dar con su paradero.

La madre del joven ha denunciado que, hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha presentado avances significativos en las investigaciones, lo que ha generado preocupación y alerta entre la ciudadanía.