Gobernador de Durango asegura no habrá impunidad en desaparición de Carlos Emilio Galván

El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró que no habrá impunidad en la desaparición de Carlos Emilio Galván.

En comparecencia ante medios de comunicación, Esteban Villegas Villarreal externó total apoyo a la familia de Carlos Emilio Galván, joven de 21 años de edad que desapareció en un antro de Mazatlán, Sinaloa.

Ante medio de comunicación, Esteban Villegas Villarreal subrayó que no existirá impunidad en el caso de la desaparición del joven Carlos Emilio Galván.

Al respecto, el gobernador de Durango manifestó que mantiene comunicación diaria con el gobierno de Sinaloa, con el objetivo de conocer los avances en las investigaciones por Carlos Emilio Galván.

En este sentido, Esteban Villegas Villarreal dijo que espera que las autoridades federales y del estado de Sinaloa logren la localización con vida del joven de 21 años de edad.

Esto debido a que señaló se trata de una “situación delicada”, por lo que espera que el joven duranguense pueda regresar con vida a casa.

Por tal motivo, Esteban Villegas Villarreal subrayó que la familia de Carlos Emilio Galván cuenta con todo su apoyo y respaldo, tras señalar que están siendo acompañados por el gobierno de Durango.

Respecto a una posible reunión con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Esteban Villegas Villarreal dijo estar en disposición de llevarla a cabo, aunque no precisó alguna posible fecha para que esta se lleve a cabo.