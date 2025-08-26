Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), encabezó la entrega del programa Mercomuna, un apoyo de 2 mil pesos en vales para incentivar la economía local; así puedes registrarte.

Este martes 26 de agosto, la jefa de gobierno Clara Brugada hizo la primera entrega del apoyo de 2 mil pesos en vales del programa Mercomuna, que pretende beneficiar a 335 mil familias de la CDMX.

¿Quieres recibir este apoyo de 2 mil pesos en vales? La jefa de gobierno de la CDMX adelantó que el programa Mercomuna se extenderá a más familias; te decimos cómo se realiza el registro.

Mercomuna CDMX (cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Mercomuna CDMX: Así debes realizar el registro para recibir apoyo de 2 mil pesos en vales

Durante la entrega de vales en la plancha del Zócalo de la CDMX, Clara Brugada comentó que “Mercomuna significa: mercado, comunidad y abasto” y consiste en un apoyo en vales para canjearlos por productos de consumo local.

Tomás Pliego, secretario de Atención y Participación Ciudadana, comentó que el programa Mercomuna CDMX concluirá en noviembre de 2025 y se esperan miles de beneficiarios, que aumentarán para 2026.

Si deseas registrarte para ser beneficiario de Mercomuna CDMX debes saber que el trámite es gratuito y sin intermediarios, por lo que una persona autorizada debe visitar tu domicilio para hacer el registro al programa.

La persona que visite tu hogar debe identificarse adecuadamente para poder realizar el censo y te solicitará la siguiente documentación:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Credencial del INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Cabe mencionar que el programa está dirigido para personas de entre 19 y 59 años de edad que residen en zonas vulnerables de la CDMX y aunque ya hayas sido beneficiario, debes volver a entregar tus documentos.

Mercomuna CDMX (cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Mercomuna CDMX: Dónde se pueden canjear los 2 mil pesos en vales

El programa Mercomuna está pensado para beneficiar la economía local de las colonias de CDMX, por lo que se han registrado 15 mil comercios para que la población pueda adquirir productos.

En caso de que hayas registrado tu negocio para recibir vales Mercomuna, el canjeó de estos podrán realizarse en Utopías, Pilares y en algunas sucursales de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN).

De acuerdo con Clara Brugada, el programa Mercomuna contempla un presupuesto de 900 millones de pesos para el apoyo a 335 mil familias en CDMX y para 2026 se espera beneficiar a casi 700 mil familias.