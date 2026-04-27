Ana Paty Peralta respalda la participación de Cancún en el Tianguis Turístico 2026, la principal plataforma de negocios del sector en México, que se llevará a cabo el 27 y 28 de abril en Acapulco, Guerrero.

La presidenta municipal impulsa la presencia del destino con una estrategia enfocada en promoción internacional, generación de alianzas y atracción de visitantes, consolidando a Cancún como uno de los principales polos turísticos del país.

Cancún fortalecerá su promoción turística internacional en Tianguis Turístico 2026

De la mano de la Secretaría Municipal de Turismo, Cancún contará con un stand propio, donde sostendrá reuniones con compradores internacionales de al menos 17 países, además de participar en actividades clave como la inauguración y mesas de trabajo con aliados estratégicos.

El evento contempla la asistencia de entre 10 mil y 15 mil participantes, más de 2 mil 900 expositores y la realización de más de 30 mil citas de negocio, lo que proyecta resultados positivos para la ciudad.

Cancún llega a este encuentro con indicadores sólidos en materia turística, como una oferta de más de 47 mil habitaciones hoteleras, conectividad con 134 destinos en 31 países y altos niveles de ocupación, lo que respalda su liderazgo a nivel nacional e internacional.

Ana Paty Peralta impulsa a Cancún en Tianguis Turístico 2026 en Acapulco. (Cortesía)

Cancún busca atraer más turismo y aprovechar eventos globales

Con su participación en este foro, el destino busca fortalecer alianzas comerciales, atraer más visitantes internacionales y capitalizar eventos globales como la próxima Copa Mundial de Fútbol, con el objetivo de impulsar la economía local.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mantener a Cancún como un destino competitivo, generar mayor derrama económica y beneficiar a la población que depende del sector turístico.