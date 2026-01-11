René Valencia Reyes es el hermano de Guillermo Valencia y político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, quien fue atacado a balazos.

La noche del sábado 10 de enero, René Valencia Reyes fue atacado a balazos mientras circulaba en un camioneta con un acompañante y escoltas.

Tras alertar de este ataque, Guillermo Valencia pidió apoyo en redes sociales para denunciar el hecho ocurrido en Michoacán.

¿Quién es René Valencia?

René Valencia Reyes es hermano de Guillermo Valencia y político del PRI en Michoacán.

También, es reconocido como activista social y líder de la organización Revolución Social.

¿Qué edad tiene René Valencia?

Actualmente, René Valencia tiene 42 años de edad; nació un 1 de junio de 1983.

¿Quién es la esposa de René Valencia?

Se desconoce este dato de la vida privada de René Valencia, pero se sabe que sí está casado.

¿Cuántos hijos tiene René Valencia?

Se sabe que René Valencia tiene dos hijos, pero se desconocen sus identidades.

¿Qué estudió René Valencia?

Información de medios indica que René Valencia tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Metropolitana de Monterrey, pero se desconoce su cédula profesional.

¿En qué ha trabajado René Valencia?

La trayectoria profesional de René Valencia es reconocida por ser el líder social de Revolución social desde enero de 2021, una organización dedicada a la recuperación de vehículos robados, auxilio a víctimas de delitos y “persecución” ciudadana de delincuentes en Morelia y zonas aledañas.

Pero también ha dedicado su vida al servicio público al ser alcalde de Tepalcatepec, pero en 2013 fue expulsado por grupos de autodefensa.

Además de ser miembro del PRI desde el año 2007, tuvo otras cargos como:

Diputado Federal Suplente en la LXII Legislatura del año 2012 al 2015 por el Distrito 12 en Apatzingán

Candidato a alcalde en Morelia, Michoacán por el PRI en las elecciones 2024

René Valencia Reyes fue atacado a balazos mientras circulaba en su camioneta en la comunidad de Jarácuaro entre Pátzcuaro y Erongarícuaro, Michoacán.

El líder social denunció de la agresión en redes sociales, mismo medio que posteriormente fue utilizado por Guillermo Valencia para solicitar apoyo.

Tras este ataque, Guillermo Valencia dio a conocer que su hermano se encontraba sano y salvo bajo el resguardo de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“Gracias a Dios mi hermano está a salvo. Agradezco a las autoridades de todos los niveles por su apoyo, Rene valencia ya está bajo resguardo de la Defensa. Mil gracias por sus oraciones. Gracias al fiscal Carlos Torres Piña por su apoyo inmediato, su intervención fue clave para lograr este milagro, gracias a todos los elementos de las diversas corporaciones policiacas por su apoyo." Guillermo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán