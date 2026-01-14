La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó tras la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM).

El pasado 12 de enero se reportó la detención de José Alberto Abud Flores, ex rector de la UACAM, por la acusación de posesión simple de drogas según las autoridades de Campeche.

En el marco de esta detención que causó polémica en redes sociales la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a su Gabinete tener más información al respecto para dar su opinión, pero adelantó que no puede haber detenciones que tengan que ver con asuntos políticos.

“No debe de haber ninguna detención que tenga que ver con un asunto político” advierte Sheibaum sobre arresto de rector de la UACAM

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum fuera cuestionada por la detención de José Alberto Abud Flores, ex rector de la UACAM pidió a su Gabinete más información.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum lanzó una advertencia debido a que resaltó que en México “no puede haber ninguna detención que tenga que ver con un asunto político“.

Además hizo mención a que hay detenciones donde se tiene a un personaje relevante como un rector, en referencia a José Alberto Abud Flores o un periodista también en referencia a Rafael León Segovia, en Veracruz, por lo que negó que no debe de haber un asunto político de por medio.

“No puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político. No debe haberlo. Sí hay una detención de un personaje relevante como un rector o alguna otra persona que tenga un espacio en la vida pública, periodistas que los hemos visto aquí que se dedican a difundir y a garantizar la libertad de expresión. No debe de haber nada que tenga que ver con un asunto político. No se puede usar la justicia como una vendetta política. No puede existir”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aunque agregó que si bien algún rector o periodista comete un delito “no exento de la justicia“, por lo que deberán ser procesados.

De igual forma si algún servidor público comete una acción ilegal sin importar si se trata de un presidente municipal, gobernador, diputado, senador o cualquier puesto de elección popular se tiene que cumplir con la ley.

En el caso particular del ex rector de la UACAM, la presidenta Sheinbaum hizo énfasis en que se tienen que ver cuáles son las pruebas, y si las hay, la justicia tiene que actuar.