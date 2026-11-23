La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la reubicación gradual de los delfines asegurados en Dolphin Connection Cancún, ubicado en Quintana Roo, tras detectarse que no se cumplieron las medidas correctivas impuestas previamente.

Este operativo de traslado en Quintana Roo contará con evaluaciones médicas y conductuales constantes para salvaguardar la salud, integridad física y el bienestar animal de cada ejemplar involucrado.

Asimismo, la dependencia federal mantendrá una estricta supervisión durante todo el procedimiento para asegurar que el proceso se realice bajo condiciones óptimas.

Tras muerte de Micho, Profepa ordena trasladar delfines de Dolphin Connection

Profepa ordenó el traslado de los delfines alojados en Dolphin Connection Cancún (antes Dolphinaris / Ventura Park) como una medida de seguridad tras el incumplimiento recurrente de pautas de bienestar animal y el fallecimiento del delfín Mincho.

Murió Mincho, el delfín cuya historia impulsó una ley contra espectáculos marinos (Unsplash)

Mincho era un cetáceo emblemático (ligado al origen de reformas sobre fauna en cautiverio) que enfrentaba graves padecimientos de salud, entre ellos cáncer y úlceras en la lengua.

Su muerte, ocurrida el 30 de octubre de 2026, intensificó la exigencia de colectivos ambientales para rescatar y trasladar a los delfines sobrevivientes del parque.

Posterior a este deceso, la Profepa llevó a cabo una visita de verificación en la que comprobó que la empresa incumplió 5 de las 6 medidas correctivas dictadas previamente en agosto. Las disposiciones desatendidas fueron:

Enriquecimiento ambiental vespertino. Vigilancia médica nocturna. Reparación e instalación de malla sombra. Adecuación de bordes y salientes en los estanques. Evaluación médica y etológica individual de los ejemplares.

La única indicación con avance fue la mejora del sistema de soporte de vida, aunque fue calificada como parcialmente cumplida.

Así será el traslado de los delfines de Dolphin Connection Cancún ordenado por Profepa

Profepa ordenó, como medida de seguridad, el traslado de los delfines bajo aseguramiento precautorio en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún (antes Dolphinaris), en Quintana Roo.

Para proteger la integridad de los ocho delfines restantes, Profepa fijó las siguientes condiciones:

Destino a corrales marinos: Los animales serán llevados de manera paulatina a un corral marino que disponga de la infraestructura, seguridad y atención médico-veterinaria adecuada para su rehabilitación. Evaluación y dictamen de especialistas: La empresa operadora debe presentar una propuesta de expertos u organizaciones externas, cuyo perfil evaluará la Profepa, que evalúen el estado de salud y conducta de cada ejemplar para elaborar un plan de estabilización y preparación previo al viaje. Proceso progresivo y supervisado: La movilización se ejecutará por etapas y no de forma inmediata o arbitraria. Antes de efectuar el traslado, la empresa debe acreditar la idoneidad técnica de las instalaciones receptoras.

Delfines del Dolphin Discovery. (Amaranta Prieto/Cuartoscuro / Amaranta Prieto)

La Profepa se mantendrá a cargo de la supervisión y vigilancia constante de todas las etapas para garantizar la protección, salud, integridad física y trato digno de los delfines.