La gobernadora Mara Lezama encabezó la instalación formal del Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica de Quintana Roo, órgano creado mediante decreto publicado el 12 de enero de 2026 para fortalecer la prevención de la violencia y consolidar comunidades más seguras.

En esta primera etapa, se tomó protesta a mil 200 comités ciudadanos activos, con la meta de alcanzar 3 mil consejos en los próximos dos meses, en coordinación con los 11 municipios del estado.

Mara Lezama destaca justicia cívica y participación social como base de la paz

Con la presencia de autoridades federales de la Secretaría de Gobernación y del DIF Nacional, la mandataria subrayó que la construcción de paz debe basarse en el bienestar de la gente y no en intereses particulares.

Durante el acto protocolario, acompañada por funcionarias federales, destacó que la paz se sostiene en la justicia cívica, el diálogo comunitario, la mediación y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, afirmó que este modelo marca una nueva etapa en la política pública de seguridad, al priorizar la participación ciudadana y la coordinación institucional.

El Consejo integra a 18 instituciones estatales y federales, los 11 municipios, además de representantes de la academia y organizaciones sociales. Su labor beneficiará a 2 millones 141 mil 82 habitantes, es decir, a toda la población de Quintana Roo.

La gobernadora explicó que el órgano formulará recomendaciones de política pública, diseñará el Plan Estatal de Construcción de Paz y Justicia Cívica, coordinará programas de prevención y promoverá mecanismos de mediación comunitaria y justicia restaurativa.

Ana Paty Peralta reconoce papel de comités ciudadanos en la construcción de paz

Mara Lezama señaló que el Consejo generará indicadores, diagnósticos territoriales y campañas de cultura cívica, con autonomía técnica para complementar el trabajo de las instituciones de seguridad pública.

Añadió que este esquema permitirá fortalecer la eficacia del gasto público en seguridad, particularmente el presupuesto aprobado para la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 2026, superior a 4 mil 260 millones de pesos, orientándolo a estrategias integrales de prevención.

Destacó además que el municipio de Benito Juárez será un punto estratégico para implementar modelos de prevención y mediación comunitaria, debido a su crecimiento urbano y relevancia económica.

Durante el evento realizado en el parque Los Gemelos, la presidenta municipal Ana Paty Peralta afirmó que los comités representan un paso histórico para fortalecer la corresponsabilidad social.

Señaló que desde cada colonia puede sembrarse paz y que cada comité vecinal puede convertirse en un semillero de convivencia y entornos más seguros.

Finalmente, Mara Lezama reiteró que, en un contexto global marcado por tensiones, Quintana Roo envía un mensaje claro: la paz es el camino, al colocarla como cimiento del desarrollo y eje central de la gobernanza estatal.