La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que el Puente Vehicular Nichupté alcanzó un 94.2% de avance global, luego de quedar completamente unida su estructura principal, marcando la fase final de esta obra estratégica en Cancún.

La mandataria destacó que la movilidad en la Zona Hotelera ha sido una demanda constante, por lo que esta infraestructura representa una solución histórica para miles de trabajadores y habitantes.

¡Este puente ya está completamente unido! Ya colocamos la última estructura que conecta ambos extremos. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Mara Lezama destaca respaldo federal para concluir el Puente Vehicular Nichupté en Cancún

Mara Lezama reconoció el impulso del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el proyecto fortalece la movilidad, el desarrollo sustentable y el bienestar en Quintana Roo.

Detalló que el avance de la obra se distribuye de la siguiente manera:

Avance global: 94.2%

Entronque Colosio: 99%

Zona terrestre: 99%

Sistema Top Down: 99%

Puente Arco Metálico: 98%

Zona lagunar: 97%

Entronque Kukulcán: 84%

Durante un recorrido de supervisión, la gobernadora subrayó que el Puente Nichupté reducirá tiempos de traslado, fortalecerá la competitividad empresarial y brindará mayor seguridad a quienes transitan diariamente hacia y desde la Zona Hotelera.

Esta vía alterna conectará la ciudad de Cancún con la Zona Hotelera a través de la laguna Nichupté, permitiendo desahogar el tránsito y reforzar la infraestructura de uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Finalmente, Mara Lezama afirmó que el crecimiento de Quintana Roo se consolida con obras de alto impacto social, que impulsan el desarrollo ordenado y con justicia para todas y todos.