Mara Lezama Espinosa encabeza una estrategia de promoción turística que sigue rindiendo frutos, reflejada en las 602 operaciones aéreas programadas este lunes 23 de febrero de 2026 en Quintana Roo.

El alto flujo de visitantes mantiene a la entidad con 601 mil 108 turistas hospedados al cierre de la semana, quienes vacacionan en los 12 destinos del Caribe Mexicano, donde la ocupación hotelera se ubica entre 90 y 95 por ciento.

Mara Lezama consolida al Caribe Mexicano como destino líder en actividad turística

El fortalecimiento de la conectividad aérea ha sido clave en estos resultados. El Aeropuerto Internacional de Cancún concentra el mayor número de movimientos con 556 operaciones programadas.

En tanto, el Aeropuerto Internacional de Cozumel reporta 18 vuelos; el Aeropuerto Internacional de Chetumal suma 6 operaciones; y el Aeropuerto Internacional de Tulum registra 22, para alcanzar un total de 602 movimientos en la jornada.

Con estos indicadores, el Caribe Mexicano, reconocido como la Capital Mundial de las Vacaciones, se consolida como uno de los destinos con mayor actividad turística del país, con hoteles prácticamente llenos y conectividad con más de 120 países.