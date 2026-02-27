Como invitada de honor en el evento “Freedom 250”, iniciativa que marca el inicio de las celebraciones rumbo al 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, reafirmó su compromiso de fortalecer la relación bilateral basada en la confianza, el respeto mutuo y la prosperidad compartida.

Durante el acto organizado por el Consulado estadounidense, la mandataria estatal subrayó que este vínculo va más allá del intercambio comercial, consolidándose como una alianza estratégica que impulsa inversiones en infraestructura, conectividad y seguridad.

Más de 7 millones de turistas estadounidenses eligen el Caribe Mexicano: Mara Lezama

En este contexto, la gobernadora destacó que cada año más de 7 millones de turistas estadounidenses visitan destinos emblemáticos como Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres.

Este flujo constante fortalece la economía estatal, genera empleos y consolida cadenas productivas de largo plazo para las familias quintanarroenses. Mara Lezama reconoció la visión estratégica del Cónsul de Estados Unidos en México, Justen A. Thomas, para consolidar esta cooperación institucional.

Por su parte, el diplomático calificó como “excelente” la colaboración con Quintana Roo y agradeció al gobierno estatal por la protección y seguridad brindada a los ciudadanos estadounidenses que visitan la entidad, prioridad fundamental en la agenda común.

Mara Lezama impulsa proyectos de sostenibilidad e innovación tecnológica

En el marco de esta agenda diplomática, la gobernadora aseguró que el estado busca profundizar la cooperación en sectores clave como el turismo sostenible, energías limpias y capacitación profesional, reforzando siempre la coordinación en seguridad para garantizar experiencias memorables a los visitantes.

Aquí, hoy celebramos la diversidad que ha hecho fuerte a los Estados Unidos y la hermandad que los une como pueblos vecinos. Y en este camino, en 2026, reafirmamos nuestro compromiso con una relación basada en el respeto y la prosperidad compartida, convencidos de que el futuro será más próspero, más seguro y más libre para todas y todos, cuando México y Estados Unidos trabajan juntos. Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo.

La ceremonia representó la primera celebración oficial de Freedom 250 en una sede consular en México, marcando un precedente histórico en la diplomacia entre ambas naciones y consolidando a Quintana Roo como el principal puente turístico y cultural con la Unión Americana.