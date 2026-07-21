Mara Lezama inauguró la primera pista de atletismo con certificación internacional de la Península de Yucatán, una obra que posiciona a Quintana Roo como un referente para el desarrollo del deporte de alto rendimiento.

La infraestructura fue instalada por MONDO, empresa responsable de equipar la pista utilizada en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Chetumal estrena la primera pista de atletismo con certificación internacional de la Península

La nueva infraestructura deportiva fue puesta en marcha en la Unidad Deportiva Bicentenario, en Chetumal, convirtiéndose en la primera y única pista certificada de Quintana Roo y de toda la Península de Yucatán.

Durante la inauguración, que incluyó una competencia de 100 metros, Mara Lezama reconoció la participación del sector empresarial, la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ) y el Gobierno del Estado, quienes hicieron posible que el programa federal EFIDEPORTE se aplicara por primera vez en la entidad.

Gracias a una inversión superior a 85 millones de pesos, la más alta otorgada en la historia de este programa, además de la pista internacional se ejecutaron diversas obras para fortalecer la infraestructura deportiva de la capital del estado.

Entre ellas destacan la construcción del segundo edificio del CEDAR Chetumal, con 30 habitaciones individuales totalmente equipadas para atletas; la modernización del gimnasio de halterofilia con nuevo equipamiento especializado y la rehabilitación de la alberca semiolímpica mediante nuevos sistemas de filtrado, calentamiento y equipamiento deportivo.

La gobernadora destacó que estas acciones forman parte del compromiso de fortalecer el desarrollo de Chetumal y precisó que, hasta el momento, su administración ha destinado 172 millones de pesos a infraestructura deportiva en la capital del estado.

Mara Lezama fortalece el deporte con pista internacional y 172 mdp en infraestructura (cortesía)

Mara Lezama fortalece la infraestructura deportiva para impulsar a las nuevas generaciones

La mandataria estatal invitó a las y los deportistas a aprovechar las nuevas instalaciones como un espacio para prepararse, alcanzar mejores resultados y construir un futuro con mayores oportunidades a través del deporte.

Asimismo, reiteró que su administración continuará impulsando proyectos que fortalezcan el desarrollo deportivo y llamó a las juventudes a mantenerse alejadas de conductas de riesgo, apostando por un proyecto de vida basado en la disciplina, el esfuerzo y la superación.

El proyecto contó con la participación de nueve empresas que se sumaron mediante el programa EFIDEPORTE, entre ellas Grupo Piñero, Grupo Xcaret, Riu Hoteles, Grupo Vivo, Grupo Mera y empresas vinculadas al Aeropuerto Internacional de Cancún, además de otros aliados del sector privado.

Por su parte, el presidente de la CODEQ, Jacobo Arzate Hop, afirmó que la colaboración entre la iniciativa privada y el gobierno permitió concretar una obra que fortalecerá el presente y el futuro del deporte en Quintana Roo.

En representación de las y los atletas, Valentina Matos Hernández, bicampeona nacional de halterofilia de la Olimpiada CONADE, agradeció la entrega de estas instalaciones, al señalar que ofrecerán mejores condiciones de entrenamiento para niñas, niños, jóvenes y deportistas de alto rendimiento.

Al evento también asistieron la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; el subcampeón de tiro deportivo de la Olimpiada Nacional 2026, Jesús Fernando Ucán Yah; el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Eric Arcila Arjona, así como representantes de las empresas que participaron en el proyecto.