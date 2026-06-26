La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezaron la inauguración de 46 canchas de futbol del proyecto Mundial Social Quintana Roo, una estrategia impulsada por el Gobierno de México para fomentar la actividad física, fortalecer el tejido social y generar espacios de convivencia en las comunidades.

La puesta en marcha de los nuevos espacios deportivos se realizó de manera simultánea en los 11 municipios de Quintana Roo, como parte del legado de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en México.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, destacó que en Cancún fueron rehabilitados diversos espacios deportivos y construidas nuevas canchas en diferentes supermanzanas, con el objetivo de acercar el deporte a niñas, niños y jóvenes.

Ana Paty Peralta y Mara Lezama inauguraron 46 canchas de futbol del programa Mundial Social Quintana Roo, como parte del legado de la Copa Mundial 2026. (cortesía. )

Mundial Social Quintana Roo fortalece espacios deportivos en Cancún

Durante el evento realizado en el campo “Las Ranitas”, en la Supermanzana 228, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, explicó que el municipio se sumó a esta estrategia mediante la rehabilitación y modernización de instalaciones deportivas.

Asimismo, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, señaló que el Ayuntamiento trabaja en la transformación de 13 canchas adicionales con pasto sintético para ampliar las opciones de recreación y desarrollo deportivo para la población.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el proyecto contempla la entrega de 20 multicanchas y 26 canchas de fútbol con pasto sintético en distintas modalidades, gracias al respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Ana Paty Peralta y Mara Lezama inauguraron 46 canchas de futbol del programa Mundial Social Quintana Roo, como parte del legado de la Copa Mundial 2026. (cortesía. )

Ana Paty Peralta y Mara Lezama impulsan el legado de la Copa Mundial 2026

Durante la inauguración, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, destacó que uno de los objetivos de esta estrategia es fomentar la práctica deportiva entre las nuevas generaciones y fortalecer los torneos comunitarios en todo el país.

En tanto, la directora general de Obras Comunitarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Ana Gabriela Villanueva Huerta, detalló que la estrategia nacional contempló más de mil 200 intervenciones entre obras nuevas y rehabilitaciones en distintas entidades.

Por su parte, la representante del Gobierno de México para la Copa Mundial, Gabriela Cuevas Barrón, resaltó que Quintana Roo logró consolidarse como un punto importante para la fiesta mundialista mediante la instalación de espacios de convivencia y recreación para las familias.

Con estas acciones, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, buscan consolidar el deporte como una herramienta para la construcción de paz, la integración social y el desarrollo comunitario en todo el estado.