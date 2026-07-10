La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, con el objetivo de supervisar avances y coordinar acciones para mejorar la operación aduanera y la atención a las y los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Durante la jornada, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, realizaron un recorrido por las instalaciones aeroportuarias para revisar los procesos de llegada, inspección y entrega de equipaje.

Revisan procesos para reducir tiempos de espera

Las autoridades recorrieron la zona de entrega de equipaje y verificaron las acciones implementadas para reducir y hacer más eficientes los tiempos de espera de las personas que ingresan o visitan el destino turístico.

Asimismo, supervisaron los filtros de inspección con el propósito de identificar áreas de oportunidad y continuar avanzando en la agilización de los procedimientos de revisión.

El objetivo de estas acciones es mejorar la experiencia de los millones de pasajeros que arriban cada año al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Aduanas incorporará nuevos equipos y más personal

Como parte de la estrategia de fortalecimiento operativo, se informó sobre la próxima adquisición de nuevos escáneres especializados por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

También se anunció la incorporación de más personal para reforzar las labores de inspección, optimizar los tiempos de revisión y mantener los estándares de seguridad en la terminal aérea.

Dan seguimiento al Recinto Fiscalizado del Sur

Durante la reunión de trabajo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, dieron seguimiento al proyecto del Recinto Fiscalizado del Sur.

Esta obra es considerada estratégica para fortalecer la infraestructura logística y aduanera de Quintana Roo, además de impulsar las actividades relacionadas con el comercio exterior en la entidad.

Las acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos entre autoridades federales y estatales para mejorar la operación aeroportuaria y fortalecer la competitividad de Quintana Roo como uno de los principales destinos turísticos de México.