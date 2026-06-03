Clara Brugada Molina inauguró la Casa Ciudad de México: International Media Center, un espacio que será el centro de información para los medios internacionales, quienes se encargarán de comunicar lo que sucede en la capital del país durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Bienvenidas y bienvenidos a este lugar que va a ser la casa de medios internacionales (...) esta sede va a ser un lugar muy importante, porque aquí se transmitirá lo que pase en esta ciudad Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

La mandataria capitalina destacó la importancia de los medios de comunicación como vitales para difundir lo que acontece en esta parte del mundo, por lo que aseguró que el centro de prensa va a contar con las condiciones para que “vibre como va a vibrar nuestro país, y en especial, la Ciudad de México con este mundial”.

En su intervención la coordinadora general de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Ana María Lomelí, detalló que el Centro de Prensa durante la Copa Mundial, estará ubicado en Campo Marte y brindará atención y acompañamiento a periodistas, comunicadores y generadores de contenido que visitarán la capital para la cobertura del torneo.

Resaltó que este proyecto es resultado de la coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México, la FIFA y diversas instituciones, con el objetivo de ofrecer las condiciones necesarias para el trabajo de los medios y contribuir a que visitantes nacionales e internacionales vivan una experiencia integral en la capital del país.

La Jefa de Gobierno y autoridades capitalinas instauran diversas acciones para la Copa Mundial 2026. (Cortes)

Operativo de movilidad para la inauguración de la Copa Mundial

Asimismo, Clara Brugada presentó el operativo de movilidad y seguridad para la inauguración de la Copa Mundial, que arrancará el próximo 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, el cual operará desde las 7:00 horas.

Para este operativo se implementarán cuatro opciones de movilidad y acceso al Estadio Ciudad de México; Park and Drive; Ride, por medio de transporte eléctrico; rutas con 4 mil ecobicis y scooters sobre Calzada de Tlalpan; y mil taxis seguros, además de aplicaciones con bahías de ascenso y descenso.

No queremos vivir el Mundial atrapados en el tráfico; las y los aficionados que tengan entrada a los partidos del mundial tendrán distintas alternativas de cómo llegar al estadio y son alternativas eficientes, cómodas, rápidas y seguras Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Por lo que explicó que los aficionados que opten por trasladarse por medio de transporte eléctrico, llegarán a las inmediaciones del estadio, al CETRAM Huipulco o por Santa Úrsula Coapa, para caminar entre 15 y 30 minutos por siete rutas peatonales, quienes podrán disfrutar de un amplio recorrido hacia el estadio, que estará abierto desde las 9:00 horas de la mañana, por lo que pidió a los asistentes tomar previsiones para llegar temprano y sin prisas.

Brugada Molina aseguró que este nuevo esquema de movilidad, que se aplicará durante la celebración de los partidos, busca brindar ventajas a la ciudad, priorizando la utilización de transporte público en lugar del transporte privado

El Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, expuso que el Plan de acceso al estadio y las rutas a utilizar por los asistentes a los encuentros futbolísticos fue un trabajo coordinado con las autoridades capitalinas y la FIFA, con el cual se garantizará la movilidad cotidiana de la gente que vive en la zona y se generará movilidad exitosa en los días de los encuentros, lo que denominó la jugada de la Movilidad.

Indicó que el Tren ligero “El Ajolote”, que sale de Taxqueña, movilizará al estadio cerca de 70 mil espectadores, y que su servicio ordinario se suspenderá 3 horas antes de los partidos para llevar a los aficionados de manera directa al Estadio Ciudad de México.

Los aficionados podrán movilizarse en la Línea 1 de Metrobús que se conecta con la ruta que saldrá de Perisur hacia San Úrsula. De las estaciones Taxqueña, Línea 2 del Metro, y Universidad, Línea 3, habrá transporte hacia Santa Úrsula.

En la estación Cañaverales, de la Línea 5 del Metrobús podrá llegar a Coapa. De las terminales Uno y Dos del aeropuerto podrá utilizar la ruta Palacio de los Deportes para llegar a Santa Úrsula.

El servicio Park and Ride tendrá salidas y llegadas en Campo Marte, Parque Xochimilco, Centro Comercial Santa Fé y Plaza Carso, para de ahí trasladarse en transporte público al CETRAM de Huipulco desde las 7 de la mañana con un costo de viaje redondo por 500 pesos.

Y la ruta de Bellas Artes CETRAM Chapultepec, el Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México y San Jerónimo a Santa Úrsula-Santo Tomás, a partir de las 7 de mañana, con una tarifa de 350 pesos.

La ciclovía de Calzada de Tlalpan ofrecerá un servicio de 2 mil Ecobicis y 2 mil scooters para llegar al estadio. Además, mil taxis seguros de la ciudad prestarán sus servicios por aplicación y existirán siete rutas para peatones: una desde un CETRAM provisional, donde llegarán trolebuses, se podrá usar para llegar a una de las dos puertas de acceso al estadio. Otras rutas son del Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, desde Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa, Calzada de Tlalpan y la estación El Vergel.

Clara Brugada anuncia operativo de seguridad

Respecto al operativo de seguridad, señaló que se realizará un despliegue en coordinación con el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los visitantes y población en general durante la Copa Mundial 2026, en los 18 festivales de fútbol y espacios de interés turísticos.

Añadió que esta acción será acompañada con la aplicación de protocolos interinstitucionales para atender de manera inmediata cualquier emergencia, así como el desarrollo de la estrategia de defensa y promoción de derechos humanos.

Bienvenido el Mundial. Esta ciudad está lista y preparada para ser sede del cuarto mundial en la Ciudad de México. Estamos preparadas y preparados para esta inauguración que va a poner los ojos del mundo en la Ciudad de México Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Por parte del Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que para las actividades programadas en la Ciudad de México se desplegarán 11 mil 219 elementos de seguridad en el Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Fest del Zócalo; 9 mil 194 pertenecientes a la policía capitalina, apoyada con mil 21 vehículos.

Además la SSC resguardará las 18 sedes de los festivales futboleros organizados por el Gobierno capitalino con 291 elementos y 75 unidades; además de reforzar la presencia policial en corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios de alta afluencia con un despliegue superior a 56 mil policías durante el Mundial.

Y el Estadio Ciudad de México se implementará un operativo de 7 mil 708 elementos y 682 vehículos, ante una asistencia estimada de más de 82 mil personas por partido.

Mientras que como parte del dispositivo se habilitará la zona peatonal denominada Última Milla, con restricciones temporales a la circulación vehicular para ordenar el flujo de aficionados, facilitar la movilidad y garantizar el acceso de residentes, quienes podrán ingresar mediante un código QR expedido por la alcaldía Coyoacán.

Este perímetro contará con 18 accesos peatonales, 12 semipeatonales y 30 vehiculares, además de vigilancia permanente, protocolos de atención a incidentes y cortes viales para la operación de rutas peatonales, transporte, estacionamientos remotos y zonas de ascenso y descenso.

También, se prevé una afluencia de hasta 60 mil personas diarias durante 39 días al FIFA Fan Festival en el Zócalo.por lo que para su resguardo se desplegarán 3 mil 411 elementos y 339 vehículos, apoyados por patrullajes pie tierra, ciber patrullajes, monitoreo mediante el C5 y filtros de seguridad; se instalarán siete puntos de inspección con detectores de metales para revisar mochilas y objetos voluminosos. A estas acciones se le suman los operativos para los festivales futboleros de las 16 alcaldías.

Vázquez Camacho destacó que la ciudadanía contará con los servicios de emergencia y atención de la SSC, como el 911, la aplicación Mi Policía, la Línea SOS Mujeres *765, la Unidad de Contacto del Secretario y el 089 para denuncia anónimas

Medidas para disfrutar del mundial y los festivales

La Jefa de Gobierno anunció que como parte de las medidas para vivir el mundial y favorecer la asistencia a los festivales, el día de la inauguración de la Copa, no habrá clases en instituciones públicas de nivel básico, desde primaria, secundaria y medio superior de la capital.

Quiero informarles que el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior sólo en la capital del país Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Respecto a la iniciativa de implementar homeoffice, refirió que las cámaras empresariales serán quienes tomen una decisión de forma particular, con el fin de que la población pueda disfrutar del Mundial y no solo disfrutar en el estadio, sino, también desde los 18 festivales.

El director de la FIFA México, Jurgen Mainka, director de FIFA México, reconoció el esfuerzo coordinado del Gobierno de la Ciudad y autoridades involucradas para garantizar que la capital esté lista para recibir la Copa Mundial 2026 con orden, seguridad y una operación eficiente.