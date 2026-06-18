La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, participó junto con la gobernadora Mara Lezama en la clausura del “Proyecto de Capacitación y Fortalecimiento del Combate a la Extorsión”, iniciativa que busca desarrollar un modelo integral para robustecer la cadena de justicia y reducir la impunidad en este delito.

Durante el evento, ambas autoridades destacaron que Quintana Roo y, en particular Benito Juárez, se han convertido en referentes para implementar mecanismos de atención integral contra este delito, luego de la aprobación en 2023 de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación con la legislación federal.

Autoridades estatales, municipales y organismos civiles impulsan protocolos de actuación para reducir la impunidad. (CORTESÍA )

Quintana Roo fortalece protocolos para combatir la extorsión

El coordinador del proyecto “Combate a la Impunidad en Quintana Roo”, Rommel Moreno Manjarrez, reconoció la participación de la Policía Municipal de Benito Juárez y el trabajo coordinado con autoridades de distintos órdenes de gobierno para construir un nuevo modelo de actuación.

Asimismo, destacó que Quintana Roo se posiciona entre las primeras entidades del país en impulsar procesos de actualización y capacitación especializada en materia de combate a la extorsión.

México SOS busca replicar modelo en otras entidades

Mientras tanto, el director general de México SOS, Orlando Camacho Nacenta, señaló que uno de los objetivos es fortalecer las instituciones y replicar las prácticas exitosas en otras regiones del país.

Indicó que la impunidad representa uno de los principales problemas en México, con niveles cercanos al 93 por ciento a nivel nacional.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Julio César Gómez Torres, explicó que durante varios meses autoridades, empresarios y organizaciones civiles trabajaron en protocolos de actuación para homologar los procedimientos desde la recepción de denuncias a través de los números 911 y 089.

Autoridades estatales, municipales y organismos civiles impulsan protocolos de actuación para reducir la impunidad.

Más de 300 detenidos por extorsión en Quintana Roo

En su oportunidad, el fiscal general del estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, aseguró que Quintana Roo es la única entidad que avanza en la implementación de protocolos específicos para la atención del delito de extorsión.

Como resultado, informó que se han detenido a más de 300 personas por este delito y que el 95 por ciento de los casos derivó en vinculaciones a proceso, con 34 sentencias condenatorias que alcanzan hasta 37 años de prisión.

A su vez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Heyden Cebada Rivas, anunció nuevas jornadas de capacitación para primeros respondientes en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, con el objetivo de ampliar la cobertura de estas acciones en todo el estado.