La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la conversión de la clínica del ISSSTE de Cancún en un Hospital General, el cual se construirá en el terreno de la antigua tienda del Instituto y contará con 90 camas, fortaleciendo la atención hospitalaria en la zona norte de Quintana Roo.

El anuncio fue realizado durante el programa “La Voz del Pueblo”, donde la mandataria estatal confirmó que 2026 será el Año de la Salud en Quintana Roo, con una inversión histórica en infraestructura médica, resultado de las gestiones realizadas y del respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de la coordinación con IMSS-Bienestar e ISSSTE.

Mara Lezama anuncia el Año de la Salud 2026 con nuevos hospitales en Quintana Roo

La gobernadora detalló una serie de proyectos prioritarios en materia de salud que se desarrollan en todo el estado, principalmente a través del IMSS-Bienestar.

Entre las obras destacan la Torre de Especialidades Médicas del Hospital General de Cancún, con tercer nivel, pabellón de salud mental y unidad especializada de oftalmología; así como el Hospital Materno Infantil de Cancún, que contará con más de 100 camas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.

También se contempla la rehabilitación de cinco quirófanos en Tulum, José María Morelos, Kantunilkín y Nicolás Bravo, mientras que el de Isla Mujeres ya se encuentra en operación. A ello se suma la rehabilitación del Hospital Regional No. 17 del IMSS en Cancún.

Otros proyectos incluyen el Hospital Comunitario de José María Morelos, el Hospital General de Chetumal con sala de hemodinamia y 120 camas, así como la instalación de un nuevo tomógrafo en el Hospital Oncológico de Chetumal.

Además, se fortalece la infraestructura médica en Playa del Carmen con la instalación de un mastógrafo digital 3D y un tomógrafo de última generación, así como el programa “Laboratorio en tu Clínica”, que contempla cinco laboratorios centrales y 73 unidades tomadoras de muestras en comunidades.

ISSSTE amplía cobertura médica en Quintana Roo

En coordinación con el ISSSTE, encabezado por Martí Batres, Mara Lezama destacó la conversión de la clínica del ISSSTE de Chetumal en Hospital General, que pasará de 30 a 90 camas e incorporará un nuevo mastógrafo.

Asimismo, confirmó la conversión de la clínica del ISSSTE de Cancún, que ampliará su capacidad de 19 a 90 camas, y la operación de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Playa del Carmen, que entró en funcionamiento desde el 6 de enero.

Por parte del IMSS ordinario, se contempla la construcción de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, así como la habilitación de consultorios nocturnos para trabajadores del sector turístico, con tres consultorios en la UMF 11 de Playa del Carmen y dos en la UMF 16 de Cancún.

La gobernadora subrayó que, además del crecimiento en infraestructura, se ha reforzado el sistema de salud con la incorporación de 115 profesionales médicos especializados, quienes se integran a 16 unidades médicas del estado.

Este 2026 será el Año de Salud en Quintana Roo. Hacemos justicia social y cerramos brechas de desigualdad para que todas las familias quintanarroenses tengan acceso a la salud, que es un derecho. Es resultado de las constantes gestiones, el ir y venir, tocar puertas, siempre pensando en el bienestar de la gente. Mara Lezama

Finalmente, durante el programa también informó sobre nuevas medidas en materia de licencias de conducir, becas Rita Cetina y emplacamientos, exhortando a la ciudadanía a evitar intermediarios y realizar sus trámites de manera directa a través de los canales oficiales.