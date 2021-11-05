La balacera en Puerto Morelos fue por disputa entre narcomenudistas

La presidenta municipal Blanca Merari aseguró que la balacera en Puerto Morelos de ayer 4 de noviembre ocurrió por una disputa entre narcomenudistas.

La presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, confirmó la muerte de dos personas en la balacera ocurrida ayer.

En entrevista para Así las Cosas, de W Radio, Blanca Merari dijo que, desafortunadamente, el tema del narcomenudeo se está viviendo en todas las playas de Quintana Roo, incluido Cancún y Tulum.

Blanca Merari compartió que aún no se sabe a qué grupos delincuenciales pertenecen los hombres que protagonizaron la balacera, que resultó en la muerte de dos personas.

Sin embargo, resaltó que hace unos meses se detuvo a varios líderes del narcomenudeo, por lo que la principal sospecha sobre la balacera asevera que se trata de una disputa por las plazas.

“Al parecer el problema que se suscito fue de dos grupos criminales que presuntamente pertenecen a la delincuencia organizada. Aquí estamos pensando que están en una disputa por las plazas porque se quedaron sin sus líderes principales” Blanca Merari, presidenta municipal de Puerto Morelos

Además, recordó que el municipio Puerto Morelos se creó hace solo 5 años y se encuentra entre:

Benito Juárez

Cancún

Playa del Carmen

Que todavía no cuenta con una base de la Guardia Nacional , por lo que tienen que recurrir a los elementos asignados a los municipios aledaños.

Delincuentes entraron a un hotel de Puerto Morelos por el mar: Blanca Merari

La alcaldesa de Puerto Morelos compartió que el hotel donde se registró la balacera sólo tiene una entrada y salida terrestre y una entrada por mar; por esta última fue que entraron los delincuentes.

“Nada más tenemos una entrada, que sirve de entrada y salida vía terrestre o bien, puede ser por mar. Entonces esta gente entró por mar y sí, efectivamente fue eso, la disputa de la venta de droga” Blanca Merari, presidenta municipal de Puerto Morelos

Además, resaltó que, tras los hechos, se hablará con el sector hotelero para poner filtros para la entrada y salida de las instalaciones.

Por otra parte, se resaltó que el municipio se encuentra en comunicación con la Fiscalía de Quintana Roo, quien está llevando las averiguaciones por la balacera.

Balacera en Puerto Morelos afectará la reactivación económica

La alcaldesa de Puerto Morelos aseguró que la balacera va a afectar la reactivación económica, que a penas estaba tomando camino gracias al turismo.

“Es lamentable porque estaba apenas levantándose la reactivación económica aquí en nuestro municipio y esto pues nos golpea y nos lastima como sociedad” Blanca Merari, presidenta municipal de Puerto Morelos

Aseguró además que hechos como la balacera en Quintana Roo “nos lastima como sociedad” y provoca que los turistas, que traen la derrama económica, pasen por situaciones lamentables.

Asimismo, aseveró que no puede imaginarse el susto que vivieron los turistas al estar en medio de una situación de violencia como la balacera del 4 de noviembre.