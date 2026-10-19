Este lunes 19 de octubre, trascendió la detención de Blanca Merari Tziu Muñoz, presidenta municipal de Puerto Morelos, Cancún.

Tras cateo del fraccionamiento de lujo Lagos del Sol en donde vive Blanca Merari, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Marina.

En los primeros reportes se decía que Blanca Merari fue arrestada, sin embargo, los medios Punto sobre la i y Por Esto han asegurado que la alcaldesa se encuentra laborando en su puesto.

Pues dicho cateo en el fraccionamiento donde vive Blanca Merari corresponde a acciones en contra del propietario y no sobre la alcaldesa que alquila su vivienda mediante una empresa inmobiliaria formal.

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