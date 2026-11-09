Alberto Alonso Alencastro, alias Beto El Mexa, buscado por el FBI por homicidio, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.

Prófugo de la justicia desde el pasado mes de junio 2026, el hombre, de 27 años, se encontraba refugiado en México.

Beta El Mexa cuenta con una orden de aprehensión en su contra emitida por la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) por la comisión de un delito de homicidio en California.

Así fue el operativo en que se logró la captura de Beto El Mexa

La captura de Beto El Mexa, fue resultado de un operativo coordinado entre la Comisaría de Inteligencia, la Unidad de Drones, la Policía Cibernética, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y el Escuadrón Aerotáctico Titán.

La operación tuvo lugar en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, en seguimiento a información compartida por autoridades estadounidenses. Alberto Alonso se le localizó en un punto denominado La Lima.

Tras su detención, oficiales corroboraron del hombre con la información proporcionada por la Dirección de Control y Verificación Migratoria de la Embajada de Estados Unidos.

Al comprobarse su identidad fue formalmente aprehendido y trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM) para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales estadounidenses.

Comparecerá ante el Tribunal Superior de California en Estados Unidos, donde se espera que sea sentenciado por una orden de aprehensión por homicidio.

#JALISCO🚨| Un objetivo del FBI, buscado por homicidio en California, fue detenido por la Policía de Jalisco en el municipio de Autlán de Navarro. Se trata de Alberto Alonso Alencastro, alias “Beto El Mexa”, de 27 años, quien contaba con una orden de aprehensión emitida en junio pasado en Estados Unidos. Tras confirmar su identidad con autoridades estadounidenses, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para iniciar el proceso de traslado a California. — Israel Orozco (@IsraelOroozco) November 9, 2026

Hasta el momento se desconocen los detalles del crimen que se le imputa, así como tampoco se ha revelado ningún detalle de la víctima.

Su captura se produce tras el exitoso operativo en el que se logró la aprehensión de Rafael Álvarez Ayala, alias R2, líder del grupo criminal “Los Rs”, célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con otras 19 personas más.