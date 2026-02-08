Un video viral de un pasajero en el crucero Carnival Paradise se ha hecho viral, pues exhibe cómo el agua del grifo tiñe una toalla blanca de marrón en segundos.

Asimismo, se reveló en el video que ha habido múltiples quejas sobre olores a aguas residuales y enfermedades a bordo del crucero.

Pasajeros a bordo del Carnival Paradise exigen que se arreglen asuntos de sanidad

En redes sociales se ha hecho viral el video de un pasajero a bordo del Carnival Paradise, quien reportó que desde el pasado 1 de febrero de 2026, los pasajeros se han estado enfermando en el crucero.

Tal y como revela en su video, el agua supuestamente potable, pinta en segundos una toalla haciéndola verse de color marrón; aunado a esto, contó como todos se han quejado de un olor a drenaje y heces.

Esto ha generado indignación en redes y medios, recordando fallos previos de Carnival Paradise. Como el de 2019 con agua contaminada que llevó a inspecciones fallidas.

En dicho video también se revela que ya se han reportado múltiples personas a bordo del Carnival Paradise con enfermedades y síntomas que van desde las náuseas, vómito y diarrea, hasta el malestar general.

Cabe recordar que el barco es el Carnival Paradise, construido en 1998, lo que hace que mucha gente apunte a tuberías viejas, oxidación o sedimento acumulado en tanques como causa probable de las enfermedades de los pasajeros.