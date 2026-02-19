Te contamos sobre el video donde se capta a un hombre sacando estrellas de mar en Cancún para decoración.

El ecosistema marino en Quintana Roo fue vulnerado por un sujeto, sus acciones han generado indignación.

Captan en video a hombre sacando estrellas de mar en Cancún para decoración

En redes sociales, se difundió el video de un hombre sacando estrellas de mar en Cancún.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del hotel Temptation.

Durante la grabación, se observa al hombre a bordo de una balsa sacando los ejemplares marinos y limpiándolos con un chuchillo.

🌊⭐️ Captan en México a persona sacando estrellas de mar, una especie protegida



📍 En redes sociales circula un video donde se observa a una persona extrayendo estrellas de mar presuntamente para adornar su casa, según se escucha en la grabación. Los hechos habrían ocurrido… pic.twitter.com/q2V1K5fQ7T — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 18, 2026

Al ser cuestionado por una pareja, el sujeto se justifica asegurando que “hay de a madres” y que se las lleva “de adorno” para su casa.

Cuando al hombre le pregunta si sabe que es un delito lo que está haciendo, sólo se limita a responder que “temporada” de estrellas de mar.

El video de inmediato ha generado reacciones en contra de las acciones del hombre.

Cabe señalar que las estrellas de mar son especies protegidas, por lo que sacarlas afecta el ecosistema marino de forma grave.

Las estrellas marinas son fundamentales porque estructuran las comunidades marinas.

Esto porque mantienen el equilibrio ecológico por controlar poblaciones de moluscos, crustáceos, así como algas en arrecifes.

En ese sentido, lo usuarios en redes sociales han exigido a las autoridades ambientales para que intervengan en el caso.