Ana Paty Peralta impulsó la primera edición del “Paseo Cancunense Nocturno” en la Avenida Bonampak, a la altura del Malecón Tajamar, como parte de su apuesta por fomentar la movilidad activa, la sana convivencia familiar y el uso de vías urbanas para actividades deportivas, culturales y de emprendimiento.

Paseo Cancunense Nocturno reúne a familias, deportistas y emprendedores en Avenida Bonampak

El programa, a cargo del Instituto Municipal de Planeación en Desarrollo Urbano (IMPLAN), convocó a decenas de cancunenses que recorrieron el circuito en bicicleta, patines o caminando, acompañados de amigos, familia y mascotas, disfrutando del atardecer y la noche en uno de los puntos más emblemáticos de Benito Juárez.

En el ámbito deportivo destacó la exhibición de una academia de niñas y adolescentes en patines y una demostración de tiro al blanco por una empresa local. Para los más pequeños hubo préstamo gratuito de bicicletas, módulo de educación vial e intercambio de estampas de futbolistas.

La jornada también contó con pabellón gastronómico, juegos de mesa y un espacio de venta de artículos de las emprendedoras del programa “Ellas Facturan”.

Paseo Cancunense Nocturno: así fue la primera edición en Avenida Bonampak de Cancún. (Cortesía )

El IMPLAN informó que la modalidad nocturna se realizará una vez al mes de 17:00 a 22:00 horas, mientras que los otros tres domingos continuará en horario matutino.

El recorrido se mantendrá en los 12 kilómetros que comprenden la Avenida Bonampak y las calles interiores del Malecón Tajamar.