La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, y Mara Lezama, disfrutaron con más de 5 mil visitantes del partido inaugural de la Copa Mundial 2026 en el arranque del Cancún Fut Fest, en Malecón Tajamar.

Tenemos una gran convocatoria, hay muchísima gente para disfrutar y sobre todo, para poderle echar todas las porras del mundo a la Selección en esta inauguración del Mundial aquí en nuestro país, que es histórico. Tajamar es un lugar que ya se ha vuelto un punto de encuentro para poder celebrar, poder reunirnos en comunidad, y este tipo de eventos son los que pueden generar eso: esa convivencia entre cancunenses Ana Paty Peralta, presidenta municipal

La Primera Autoridad Municipal, acompañada de su familia, y la Gobernadora, entonaron el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia que fue transmitida en una gran pantalla, además de que vivieron el colorido ambiente que se dio desde temprana hora en la que hubo batucada, cánticos, porras, bailes y la celebración de los goles del equipo mexicano, a pesar de la lluvia repentina que se suscitó antes del medio tiempo.

Ana Paty Peralta recordó que, a lo largo del mes que dura la fiesta mundialista, se mantendrá este espacio familiar, libre de venta de bebidas alcohólicas, para disfrutar de la pasión del fútbol y promover la sana convivencia ya que se diseñaron dinámicas recreativas y deportivas en el sitio para que acudan niños, mujeres, adolescentes, adultos mayores y todos los fanáticos de este deporte.

Esperamos a todas y todos durante todo el Mundial en Tajamar, se van a estar transmitiendo todos los partidos; las gradas se quedan y las sillas se colocan únicamente en los partidos de México. Aquí vamos a estar en esta transmisión que se estará llevando a cabo de manera libre, con entrada gratuita, y hay diferentes actividades también que se van a estar llevando a cabo para que la gente pueda venir a disfrutar. Ana Paty Peralta, presidenta municipal

Adicional a la proyección del partido, pudieron disfrutar de otros servicios. (Cortesía )

Familias disfrutaron de las actividades y servicios gratuitos

Las familias de aficionados de todas las edades comenzaron a llegar al Malecón Tajamar en la Avenida Bonampak, con camisetas verdes, banderas y sombreros para tomarse fotos con uno de los cinco balones conmemorativos que se instalaron en varios puntos de la ciudad y avanzaron a lo largo de la rambla hacia la pantalla, para pasar el filtro de seguridad debidamente instalado para que no ingresaran artículos prohibidos.

Adicional a la proyección del partido, pudieron disfrutar de otros servicios como cortes de cabello; pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis, toma de signos vitales y aplicación de vacunas del cuadro básico por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado; retas en canchas habilitadas en el sitio, además de un pabellón gastronómico en el que se vendieron alimentos y bebidas no alcohólicas para disfrutar la tarde.