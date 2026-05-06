La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, encabezó el banderazo de apertura del Puente Vehicular Nichupté, una obra estratégica que reducirá tiempos de traslado entre la zona hotelera y el centro de la ciudad.

El acto contó con la presencia de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien destacó el impacto de esta infraestructura para miles de ciudadanos y turistas que transitan diariamente en Cancún.

Puente Nichupté mejora movilidad y reduce tiempos de traslado en Cancún: Ana Paty Peralta

Durante la apertura, las autoridades subrayaron que la obra permitirá acortar hasta 45 minutos los traslados, al ofrecer una nueva conexión directa sobre la Laguna Nichupté.

Ana Paty Peralta informó que se implementarán operativos de seguridad vial, incluyendo presencia de agentes de tránsito para supervisar el cumplimiento del límite de 60 kilómetros por hora, con el objetivo de proteger la integridad de los automovilistas.

Asimismo, detalló los horarios de operación del puente:

4:30 a 16:00 horas: circulación de la ciudad hacia la zona hotelera

16:00 a 16:30 horas: ajuste de circulación

16:30 a 00:00 horas: de zona hotelera hacia la ciudad

También se realizarán cierres nocturnos temporales: del 6 al 24 de mayo de 00:00 a 4:30 horas, y a partir del 25 de mayo de 1:00 a 4:30 horas, excepto para vehículos de emergencia.

Cancún inaugura el Puente Nichupté: así operará y horarios de circulación. (Cortesía)

Reglas de circulación y restricciones en el Puente Nichupté en Quintana Roo

Las autoridades informaron que el puente permitirá el paso a vehículos con una altura máxima de 4.2 metros y motocicletas mayores a 600 cc.

En contraste, estarán prohibidos:

Vehículos con remolque

Transporte de carga

Autobuses de personal, turísticos o de doble altura

En cuanto a la ciclovía, se restringe el paso a peatones, scooters, patines y bicicletas eléctricas en carriles vehiculares. Además, en caso de vientos de 20 a 40 km/h, se recomendará circular con precaución; si superan los 40 km/h, se aplicará cierre temporal para seguridad de los usuarios.

Cancún inaugura el Puente Nichupté: así operará y horarios de circulación. (Cortesía)

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, quienes destacaron que esta obra forma parte de una estrategia integral para modernizar la movilidad urbana en Cancún y fortalecer la conectividad en una de las zonas turísticas más importantes del país.