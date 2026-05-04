Con el objetivo de mejorar los tiempos de traslado, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezó la inauguración del Puente Lagunar Nichupté, obra histórica que marca una nueva etapa de desarrollo, bienestar y justicia social en Cancún.

Durante la inauguración, la alcaldesa estuvo acompañada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

Puente Nichupté reducirá hasta 45 minutos traslados en Cancún

El evento contó con un “Social Run” donde cientos de familias se reunieron para estrenar esta obra que representa un paso firme hacia el fortalecimiento de una movilidad eficiente e incluyente.

Puente Nichupté reducirá hasta 45 minutos traslados en Cancún (cortesía)

Además, este puente servirá para impulsar el turismo y el desarrollo económico en uno de los destinos más competitivos y favoritos de Latinoamérica.

Durante su mensaje, Ana Paty Peralta destacó que el Puente Nichupté cuenta con una longitud de 11.2 kilómetros, considerado el más largo sobre una laguna de América Latina. Asimismo, servirá para reducir hasta 45 minutos los tiempos de traslado diarios, impactando directamente en la calidad de vida de las y los habitantes, así como de los turistas.

Puente Nichupté reducirá hasta 45 minutos traslados en Cancún (cortesía)

Por su parte, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, subrayó que esta obra forma parte de una estrategia nacional, impulsada por la Cuarta Transformación, de consolidar un desarrollo incluyente.

“Donde antes había corrupción, hoy hay honestidad; donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad; donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes. La honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria dan resultados, que viva Quintana Roo, que viva México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Puente Nichupté en Cancún impulsa desarrollo, empleo y conectividad

Mara Lezama destacó que este proyecto se consolida como una forma nueva de gobernar, generando prosperidad compartida y con las necesidades de la población como pilar en la toma de decisiones.

Puente Nichupté reducirá hasta 45 minutos traslados en Cancún (cortesía)

Durante su construcción, el Puente Nichupté generó más de 50 mil empleos, al mismo tiempo que realizó acciones ambientales como la rehabilitación de manglares y estudios hidrodinámicos para preservar el ecosistema de la laguna.

Con este puente, Cancún se posiciona como referente en movilidad incluyente y como destino con infraestructura moderna, eficiente y sustentable que responde a las demandas de la ciudadanía e impulsa el desarrollo económico.