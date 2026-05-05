La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezó la toma de protesta de 209 estudiantes que se integraron al programa “Guardianes escolares por la paz”, una estrategia enfocada en la prevención de la violencia y la promoción de entornos seguros en escuelas de Cancún.

El evento se realizó en la secundaria general No. 14 “Los Corales”, donde la alcaldesa destacó la importancia de que las y los adolescentes participen activamente en la construcción de una cultura de respeto.

Estudiantes de Cancún se convierten en Guardianes escolares por la paz

Durante su mensaje, Ana Paty Peralta subrayó que este programa busca formar jóvenes comprometidos con la convivencia sana, capaces de detectar y señalar situaciones que puedan derivar en conflictos o conductas de riesgo.

Ana Paty Peralta impulsa participación juvenil en la construcción de paz (cortesía)

De acuerdo con autoridades municipales, esta iniciativa ya ha permitido atender alrededor de 30 reportes relacionados con problemáticas escolares, lo que ha contribuido a evitar que escalen casos de acoso o violencia entre estudiantes.

En la jornada, alumnos de distintas secundarias presentaron propuestas enfocadas en la prevención del acoso escolar, el fomento de la comunicación y el uso responsable de la tecnología.

Ana Paty Peralta impulsa participación juvenil en la construcción de paz (cortesía)

Además, los estudiantes compartieron exposiciones sobre figuras internacionales que han promovido la paz, como Mahatma Gandhi, Malala Yousafzai y Rigoberta Menchú, resaltando la importancia de sus legados en la construcción de sociedades más justas.

Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades, impulsando una “racha por la paz” que motive a más estudiantes a sumarse a este tipo de acciones.

Ana Paty Peralta impulsa participación juvenil en la construcción de paz (cortesía)

Con este programa, el gobierno municipal busca fortalecer la participación juvenil y prevenir la violencia desde el entorno educativo, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad social.