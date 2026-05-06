Contrario a lo que piensa la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ARMY México no está cómodo con la visita de BTS a Palacio Nacional.

ARMY México rechaza que BTS, el grupo grupo K-pop surcoreano que ofrecerá tres conciertos en CDMX, sea utilizado con fines políticos.

ARMY México rechaza uso político de BTS

Mediante una carta publicada en la red social X, ARMY México agradece el interés y el apoyo hacia BTS; sin embargo, pide a Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, no hacerlo con fines políticos bajo el argumento de “brindar atención a la juventud”.

“Reconocemos y agradecemos el interés en apoyar este tipo de eventos; sin embargo, como comunidad, no estamos de acuerdo en que se utilicen con este propósito. Consideramos importante que estos espacios se mantengan neutrales y enfocados en su esencia: la cultura, el arte y la conexión con el público” ARMY México

Asimismo, solicitan no compartir información sobre la llegada de la agrupación a fin de proteger su privacidad y evitar una exposición innecesaria, hecho que además, genera una impresión negativa ante el fandom.

“El fandom a nivel nacional ha procurado proteger la privacidad de los artistas en todo momento. Por ello, el hecho de anunciar detalles sobre su llegada en televisión nacional se percibe como una acción poco adecuada, que los expone innecesariamente y genera preocupación dentro de la comunidad, además de dejar una impresión negativa ante el fandom” ARMY México

Finalmente, reconocen la importancia de fortalecer vínculos con otros países, mismos que pueden crearse desde un ámbito privado y con la debida discreción, en otros temas y no mediante artistas y eventos culturales.

”Creemos que la conducción del país debe centrarse en el trabajo, la visión y el esfuerzo por el bienestar común sin recurrir a este tipo de acciones. Lo ocurrido recientemente refuerza nuestra postura, por lo que solicitamos respetuosamente que se evite el uso de artistas y eventos culturales con fines ajenos a su naturaleza“ ARMY México

ARMY México pide que BTS no sea utilizado con fines políticos (@mxcharts / X)

Sheinbaum revela visita de BTS a Palacio Nacional

El escrito de ARMY México responde al anuncio que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo en su conferencia mañanera.

Sheinbaum informó que este 6 de mayo, en punto de las 17 horas, BTS visitará Palacio Nacional, por lo que sus fans podrían saludarlos a lo lejos ya que se asomará por uno de los balcones.

Sheinbaum revela que BTS visitará el Palacio Nacional en México (Eduardo Díaz SDP Noticias)

De acuerdo con la mandataria, su visita es una referencia de la buena amistad que mantiene México con Corea.

“Vienen a las 5 de la tarde. Voy a platicar con ellos. Si quieren saludarlos ya Claudia puede informarles. No es de manera personal, ellos tienen su seguridad, pueden asomarse” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Cabe mencionar que el grupo K-Pop ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros. Las fechas son: 7, 9 y 10 de mayo.