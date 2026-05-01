La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, destacó la presencia del destino en la 50.ª. Edición del Tianguis Turístico México 2026, donde se impulsan estrategias para consolidar su posicionamiento internacional y atraer nuevos mercados.

Durante su participación, la alcaldesa subrayó que Cancún mantiene un liderazgo como uno de los destinos más importantes a nivel mundial, al mismo tiempo que reafirmó el compromiso de promover su oferta turística.

Cancún impulsa estrategia “All you Cancún” para diversificar turismo

En el stand del municipio se promovió la campaña “All you Cancún”, presentada previamente en la Feria Internacional de Turismo 2026, la cual busca diversificar la experiencia de los visitantes a través de distintas actividades.

Cancún busca atraer más turistas con la campaña “All you Cancún” (cortesía)

La estrategia incluye segmentos como gastronomía, deporte, aventura, entretenimiento y compras, con el objetivo de atraer tanto turismo nacional como internacional. En este contexto, el secretario de Turismo municipal, Juan Pablo de Zulueta Razo, explicó que la campaña integra diferentes enfoques promocionales adaptados a múltiples perfiles de viajeros.

Además, Cancún se sumó al lanzamiento de la campaña estatal “Caribe Mexicano: capital mundial de las vacaciones”, encabezada por la gobernadora Mara Lezama, que promueve los principales destinos turísticos de la entidad.

Cancún busca atraer más turistas con la campaña “All you Cancún” (cortesía)

Como parte de la agenda, la presidenta municipal anunció eventos próximos como el Festival de Paella & Vino “Mar & Vino”, así como la coordinación para la competencia deportiva L’Étape Cancún by Tour de France 2027, con lo que se busca ampliar la oferta turística.

En materia de conectividad y promoción, sostuvo reuniones con directivos de ADO y Viva Aerobus, con el fin de impulsar proyectos culturales y fortalecer rutas aéreas, especialmente rumbo al Mundial 2026.

Cancún busca atraer más turistas con la campaña “All you Cancún” (cortesía)

Además, se firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, encabezada por Jennie Shrem Serur, para intercambiar estrategias y potenciar ambos destinos.

Con estas acciones, Cancún reafirma su papel como referente turístico global y apuesta por la innovación, la diversificación y la colaboración para mantenerse en la preferencia de los viajeros.