La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, participó en el evento HYROX Cancún 2026, competencia internacional de fitness racing que reunió a más de 10 mil atletas nacionales e internacionales en el Malecón Tajamar.

El evento deportivo congregó a más de 30 mil visitantes, consolidando a Cancún como uno de los destinos turísticos más importantes de Latinoamérica.

La realización de esta competencia fue posible gracias al trabajo coordinado entre las secretarías de turismo estatal y municipal, así como el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

Ana Paty Peralta impulsa el deporte para fortalecer el tejido social en Cancún

Durante el tercer día de actividades, Ana Paty Peralta subrayó que su administración impulsa el deporte como una herramienta para fortalecer el tejido social, promover la convivencia y contribuir a la construcción de paz.

La alcaldesa también destacó el trabajo conjunto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien ha impulsado el posicionamiento de Cancún y del estado como sede de eventos deportivos internacionales.

Felicidades a todas y todos los participantes que compitieron en este HYROX que ha sido un evento espectacular y bienvenidos a Cancún, esta es su casa. Ana Paty Peralta, Alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo.

HYROX Cancún 2026 reúne a más de 10 mil atletas y 30 mil visitantes (Cortesía)

Más de 10 mil atletas de 16 nacionalidades participaron en HYROX Cancún 2026

La competencia contó con la participación de más de 10 mil 200 competidores provenientes de 16 nacionalidades, quienes demostraron su resistencia y preparación en el circuito instalado en el Malecón Tajamar.

El evento se llevó a cabo del viernes 13 al domingo 15 de marzo, periodo en el que los atletas recorrieron un circuito de 8 kilómetros que combina carreras con estaciones de ejercicios funcionales de fuerza, resistencia y estrategia.

Las salidas se realizaron en oleadas de 40 atletas cada 10 minutos, permitiendo el desarrollo ordenado de la competencia.

Además, todas las áreas del circuito fueron instaladas con estructuras encarpadas para garantizar protección solar, seguridad y condiciones adecuadas tanto para los participantes como para los asistentes.

La mayor afluencia de visitantes provino de Quintana Roo, seguido de Ciudad de México, Yucatán, Estado de México, Nuevo León, Tabasco, Puebla, Querétaro, Guanajuato y Chiapas.

A nivel internacional, participaron atletas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Colombia y Francia, lo que reafirma a Cancún como un destino competitivo para eventos deportivos de talla internacional.