La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, destacó la importancia de fortalecer el sistema de transporte público en la ciudad, al señalar que mejorar la movilidad es una de las prioridades de su administración y un compromiso con la ciudadanía.

Durante la Décima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad la adhesión de un tercer párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el objetivo de garantizar la capacidad presupuestal del Estado para fortalecer el sistema de transporte público.

Ana Paty Peralta respalda iniciativa de movilidad impulsada por Mara Lezama

La alcaldesa de Benito Juárez celebró la iniciativa impulsada por la gobernadora Mara Lezama, al considerar que representa un paso relevante para atender una de las principales necesidades en materia de movilidad dentro de la ciudad.

Asimismo, agradeció la disposición del Cabildo para respaldar una medida que busca priorizar el bienestar colectivo y mejorar la calidad de vida de los usuarios del transporte público.

Cancún busca avanzar hacia un transporte público más moderno y eficiente (cortesía)

Ana Paty subrayó que esta decisión forma parte de la estrategia del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), un proyecto enfocado en modernizar el transporte mediante el uso de tecnología, una mejor planeación de rutas y un esquema de supervisión más eficiente.

La mandataria aseguró que estas modificaciones tienen como objetivo colocar a las y los ciudadanos en el centro de las políticas públicas, así como atender a los miles de turistas que visitan el destino cada año.

De igual manera, explicó que la transformación del sistema de movilidad no se limita a la renovación de unidades o la creación de nuevas rutas, sino que también contempla la organización de horarios, la mejora de infraestructura y el impulso a alternativas de movilidad activa que prioricen a peatones y usuarios vulnerables.

Peralta destacó que actualmente se trabaja en la elaboración del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) de la zona metropolitana Cancún–Isla Mujeres, instrumento de planeación que permitirá definir estrategias a largo plazo para ordenar el transporte y fomentar desplazamientos más seguros y eficientes.

Finalmente, informó que el acuerdo aprobado por el Cabildo será remitido a la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, donde continuará el proceso legislativo conforme a lo establecido en el artículo 164 de la Constitución estatal. Con ello, se busca avanzar hacia un sistema de movilidad más moderno, accesible y sustentable para la población.