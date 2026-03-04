Con el objetivo de visibilizar y convocar a la ciudadanía a apoyar a la Cruz Roja Mexicana, desde Cancún se dio inicio a la Colecta Nacional 2026 bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, el evento estuvo encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta.

Durante el evento, Ana Paty Peralta agradeció el compromiso de la institución y reconoció la labor de los aliados, voluntarios y del personal que actúa con inmediatez ante emergencias en el país. Asimismo, hizo una invitación a sumarse a donar para apoyar a la Cruz Roja.

“Les pido que vean esto como algo mucho más noble que una colecta más, véanla como la posibilidad de seguir salvando vidas porque su donativo se traduce en gasolina para las ambulancias, en equipo médico, en capacitación y atención para quien no tiene cómo pagarla; hoy arranquemos esta colecta con el corazón abierto, con responsabilidad, con empatía” Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez

Cruz Roja Mexicana brindó 225 mil servicios en Quintana Roo durante 2025

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo pidió a la ciudadanía actuar con solidaridad y recordó que cada peso que se dona se traduce en mejora de infraestructura y material para la Cruz Roja Mexicana, garantizando su correcta operación.

Autoridades estatales y municipales de Cancún inician Colecta Nacional 2026 de la Cruz Roja Mexicana (cortesía)

El vicepresidente nacional de la Cruz Roja Mexicana y delegado estatal en Quintana Roo, Carlos Constandse Madrazo, dio a conocer que solo en el 2025 en el estado, la Cruz Roja brindó 225 mil servicios en la entidad, de los cuales el 9% correspondió a traslados en ambulancia.

Asimismo, destacó que gracias al servicio integral de la Cruz Roja, más de 2 mil personas continúan con vida. Por otra parte, pidió a la ciudadanía apoyar para que la institución pueda seguir con sus operaciones en las ocho delegaciones.

Autoridades estatales y municipales de Cancún inician Colecta Nacional 2026 de la Cruz Roja Mexicana (cortesía)

Finalmente, autoridades, directivos, voluntarios y personal de la Cruz Roja comenzaron el boteo en la avenida Xcaret, invitando a automovilistas y peatones a sumarse a la Colecta Nacional 2026.