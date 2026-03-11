La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, anunció el despliegue de 12 nuevas patrullas para reforzar la seguridad en distintos puntos de la ciudad, como parte de la Estrategia Integral de Construcción de Paz impulsada por su administración.

Nuevas patrullas refuerzan seguridad en Cancún

Las unidades fueron asignadas al Sector 3 de vigilancia de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Cancún (SMSCyT), con el objetivo de fortalecer la presencia policial, prevenir delitos y mejorar la atención a reportes ciudadanos.

El acto de entrega se realizó en el Parque Rotario, donde la alcaldesa reiteró que uno de los principales objetivos de su gobierno es transformar a la corporación en la mejor policía en la historia del municipio, apostando por la profesionalización y la cercanía con la comunidad.

Nuevas patrullas y comités ciudadanos buscan fortalecer la seguridad en Cancún (cortesía)

Las nuevas patrullas están equipadas con tecnología de última generación, lo que permitirá mejorar las labores de vigilancia y respuesta ante incidentes.

Por su parte, el titular de la SMSCyT, Jaime Padilla Barrientos, explicó que las unidades cuentan con sistemas de reconocimiento facial y lectoras de placas, herramientas que facilitan la identificación de vehículos y personas relacionadas con posibles actividades delictivas.

El funcionario señaló que el despliegue de estas patrullas busca incrementar la presencia policial en zonas estratégicas del municipio, lo que permitirá una atención más rápida a los reportes ciudadanos y fortalecer la prevención del delito.

Como parte de la estrategia de seguridad, autoridades municipales y vecinos también participaron en la conformación de cinco nuevos Comités de Paz en la Supermanzana 92.

Estos comités tienen como objetivo fomentar la participación ciudadana en la prevención de la violencia, promover la convivencia comunitaria y generar mecanismos de diálogo para resolver conflictos de manera pacífica.

El gobierno municipal destacó que este modelo busca fortalecer la colaboración entre sociedad y autoridades para construir entornos más seguros y mejorar la calidad de vida de las familias cancunenses.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Cancún busca consolidar una estrategia de seguridad basada en la prevención, la tecnología y la participación ciudadana.