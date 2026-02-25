La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, dio inicio a la Certificación Policial Ciudadana (CERTIPOL) como parte de la reestructuración integral de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, con el objetivo de consolidar una corporación profesional, transparente y sin espacios para la corrupción.

Durante el acto, la alcaldesa aseguró que este proceso representa un cambio estructural de fondo para renovar la institución y dejar un legado duradero en la policía municipal.

“Hoy damos un paso decisivo en la transformación de nuestra policía y hablamos de cambios de fondo, estructurales, renovar la institución desde fondo para dejar un legado duradero en la policía de Cancún” Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez

Asimismo, recordó que desde el inicio de su administración, la seguridad ha sido prioridad, lo que se ha traducido en la adquisición de nuevas patrullas, mejores uniformes, incorporación de tecnología, capacitación constante, una Academia certificada tipo “A” y homologación salarial para los elementos.

CERTIPOL contempla 55 estándares profesionales para fortalecer la función policial (cortesía)

¿Qué es CERTIPOL y cómo beneficiará a Cancún?

La Certificación Policial Ciudadana (CERTIPOL) es una metodología que contempla 55 estándares profesionales basados en buenas prácticas nacionales e internacionales; estos lineamientos abarcan siete ejes, entre ellos desarrollo policial, reclutamiento y selección, actuación profesional y responsabilidad policial.

Ana Paty Peralta destacó que este modelo permitirá que los procesos internos sean claros, medibles y transparentes, eliminando la improvisación y reforzando la rendición de cuentas, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana a través de una actuación policial ordenada y constante.

“Cancún merece una policía fuerte, profesional y humana. Yo confío en ustedes y Cancún confía en ustedes; estoy segura de que juntos vamos a dejar un legado histórico para nuestra ciudad: la mejor policía de la historia de Cancún” Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia A. C. (INSYDE), Miguel Garza Flores, señaló que la implementación de esta metodología permitirá que los avances institucionales trasciendan a administraciones, al consolidar prácticas que permanezcan como legado.

Además, dio a conocer que se conformará un comité ciudadano con representantes de distintos sectores sociales para realizar una auditoría independiente del desempeño policial.

Policía de Cancún apuesta por proximidad y rendición de cuentas

Mientras que el secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Jaime Padilla Barrientos, subrayó que la meta es avanzar hacia un modelo de policía más profesional y cercana a la comunidad, basada en una estrategia de proximidad que priorice la escucha, la prevención y el respeto a los derechos humanos.

En representación de la gobernadora Mara Lezama, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, Adrián Martínez Ortega, reiteró que se mantendrá el trabajo coordinado con los 11 municipios para fortalecer la dignificación policial en todo el estado.

Como parte del evento, autoridades y representantes empresariales firmaron una carta compromiso para consolidar una policía más confiable, profesional y cercana a la ciudadanía, sustentada en cinco ejes clave: