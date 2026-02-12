La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, anunció el lanzamiento de la nueva herramienta digital de Atención Ciudadana “ChatCun”, una plataforma que ofrecerá atención personalizada a las y los cancunenses las 24 horas del día.

El sistema opera a través del número de WhatsApp 998 778 4500, canal que representa un paso firme hacia la innovación gubernamental, al integrar tecnología para mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.

ChatCun: atención ciudadana digital 24/7 en Cancún

Ana Paty Peralta destacó que esta nueva herramienta busca facilitar trámites y asesorías de manera dinámica, con tiempos de respuesta más rápidos y seguimiento puntual.

En Cancún, cada duda, cada reporte, cada gestión y cada voz nos importa. Sabemos que muchas veces tienes preguntas, reportes o trámites y no siempre sabes a dónde acudir. Ahora quiero contarles qué hicimos, para estar más cerca de ti. Ana Paty Peralta

A través de ChatCun, la población podrá realizar:

Trámites

Reportes

Asesorías

Consultas

Denuncias

El sistema permitirá recibir solicitudes ciudadanas, ordenar la información, orientar a los usuarios, clasificar y canalizar correctamente los reportes, generar folios y dar seguimiento informativo hasta el cierre del caso. Asimismo, podrá canalizar aquellos asuntos que correspondan a instancias externas.

Plataforma prioriza atención a grupos vulnerables: Ana Paty Peralta

La titular de la Dirección de Atención Ciudadana, María Fagni Gallegos Cruz, explicó que el sistema fue diseñado con un enfoque integral y empático, priorizando la atención a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres en situación de violencia, niñas, niños, adolescentes, personas en condición de pobreza y migrantes.

El objetivo es vincular sus solicitudes con servicios de salud, seguridad, asistencia social y asesoría jurídica, garantizando una atención más cercana y efectiva.

Además, la herramienta permite el intercambio de imágenes, videos y audios, facilitando la comunicación incluso para personas con dificultades de lectura y escritura.

Con el lanzamiento de ChatCun, el gobierno municipal fortalece su modelo de atención digital y cercanía con la ciudadanía.