La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, ordenó la clausura inmediata de un basurero clandestino en Cancún, localizado a un costado del Aeropuerto Internacional de Cancún. La alcaldesa enfatizó que su gobierno mantiene una política firme de cero tolerancia y cero impunidad contra delitos ambientales.

El operativo se realizó de manera coordinada con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA), la Dirección General de Ecología municipal y las Unidades Verdes de SIRESOL.

Quintana Roo previene riesgos sanitarios

Durante la inspección se detectaron decenas de toneladas de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, entre ellos desechos orgánicos en descomposición, plásticos, cartón, metales y medicamentos caducos.

Ana Paty Peralta encabeza clausura inmediata de basurero en Cancún (cortesía)

Las autoridades señalaron que estos materiales generaban un riesgo sanitario considerable; además, era un foco de contaminación directa al suelo y a los mantos freáticos de la zona.

Ana Paty Peralta subrayó que en Cancún no se permitirá que particulares obtengan beneficios económicos a costa del ecosistema. “Aquí hay cero tolerancia contra los tiraderos clandestinos”, afirmó, al detallar que su administración continuará clausurando, investigando y sancionando cualquier actividad ilegal relacionada con la disposición de residuos.

El caso fue turnado a la SEMA y a las instancias correspondientes para deslindar responsabilidades. Las sanciones podrían incluir multas económicas de alto impacto e incluso responsabilidades penales, en caso de confirmarse la participación de empresas o particulares.

Por su parte, el titular de la SEMA, Óscar Rébora Aguilera, advirtió que si se acredita la intervención de alguna empresa privada, deberá responder conforme a la normatividad vigente en materia de gestión integral de residuos y protección ambiental en Quintana Roo.

Ana Paty Peralta recordó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente que contempla vigilancia en puntos críticos, atención a denuncias ciudadanas, limpieza de tiraderos clandestinos y fortalecimiento de la cultura ambiental. Finalmente, llamó a reportar cualquier disposición ilegal de basura al 998 778 4500, reforzando la corresponsabilidad social en la protección del medio ambiente en Cancún.