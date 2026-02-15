La presidenta municipal Ana Paty Peralta coronó a las y los soberanos del Carnaval Cancún 2026, ganadores de seis categorías, en una ceremonia llena de música, color y ambiente familiar.

Durante el evento destacó que Cancún es alegría, identidad y orgullo, valores que se reflejan en cada actividad de esta tradicional fiesta.

Cancún es alegría, ritmo, color, identidad y orgullo, y eso se siente en cada una de las actividades que tendremos desde hoy y hasta el martes 17 en el Parque de las Palapas, Avenida Tulum, Malecón Tajamar y estadio Beto Ávila. Ana Paty Peralta

Ana Paty Peralta encabeza la coronación del Carnaval Cancún 2026 ante miles de familias

La ceremonia reunió a 2 mil 500 personas en el Parque de las Palapas, donde la alcaldesa felicitó a las reinas y reyes, quienes serán embajadores de la alegría y los valores de la ciudad durante las festividades.

Resaltó que el Carnaval, que se celebrará hasta el martes 17 de febrero, incluye comparsas, carros alegóricos, artesanos, emprendedores, juegos mecánicos, desfiles en el centro de la ciudad y conciertos gratuitos, todo en un ambiente familiar y sin venta de bebidas alcohólicas.

Gracias también a Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Tránsito, Servicios Públicos, Servicios Generales y a todas las dependencias que trabajan detrás de cada detalle. Esta es una fiesta muy bien cuidada, familiar, organizada con muchísimo cariño para que todas las familias disfruten con tranquilidad. Ana Paty Peralta

En el momento cumbre de la noche, la Presidenta Municipal colocó coronas, cetros y bandas a los 12 reyes y reinas de las categorías: Infantil, Juvenil, Personas con Discapacidad, de Oro, Diversidad y Soberanos.

Ana Paty Peralta corona a la Corte Real del Carnaval Cancún 2026 (Cortesía )

Durante la velada también se entregó un reconocimiento especial a Gloria Leticia Uc Colli, integrante del Instituto de la Cultura y las Artes, por sus 25 años organizando carnavales en Cancún.

La noche cerró con la despedida de los Reyes 2025, coreografías de la nueva Corte Real y la presentación del cantante y actor mexicano Pablo Montero, designado “Rey del Espectáculo” en esta edición.

Ana Paty Peralta impulsa un Carnaval Cancún 2026 familiar y lleno de talento local

En la segunda noche de celebración, los asistentes disfrutaron del espectáculo del centro nocturno Coco Bongo y de la contienda de 14 comparsas preescolares, integradas por niñas y niños de entre cuatro y seis años que deslumbraron con sus coreografías y coloridos atuendos.

Con estas actividades, el Carnaval Cancún 2026 se consolida como una de las fiestas más representativas del destino, fortaleciendo la identidad y el sentido de comunidad entre las familias cancunenses.

Ana Paty Peralta corona a la Corte Real del Carnaval Cancún 2026 (Cortesía )

Reyes del Carnaval Cancún 2026

Reyes Infantiles 2026:Regina Lugo Meneses (Regina 1ª)Walter Jaziel Ojeda Dzul (Walter 1º)

Reyes de la Discapacidad 2026:Amalinalli Margarita Méndez Xicum (Amalinalli 1ª)Mauro Alejandro Alonso May (Mauro 1º)

Reyes de Oro 2026:Alba Luz Huitz Moreno (Alba 1ª)Javier Placencia Cordero (Javier 1º)

Reyes Juveniles Cancún 2026:María José Puc Reyes (María José 1ª)Luis Geovany Sagrero Trinidad (Luis Geovany 1º)

Reyes de la Diversidad 2026:Leya Pantoja (Leya Pantoja 1ª)Jesús Javier Ek Poot (Jesús Javier 1º)

Soberanos del Carnaval Cancún 2026:Cinthia Jennifer Francisco García (Cinthia 1ª)Ángel Alberto Rovira (Rovira 1º)