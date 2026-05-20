Sergio Mayer, actual diputado federal, renunció al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no sin antes enviar un mensaje especial a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Claudia Sheinbaum. Mi admiración, cariño y mi gratitud siempre, cuente usted conmigo en cualquier circunstancia incondicionalmente” Sergio Mayer. Diputado federal

En redes sociales, el diputado mostró su cariño a Claudia Sheinbaum y dijo que puede contar con él incondicionalmente, aunque ya no esté en Morena.

Se desconoce si Sergio Mayer se unirá a otro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados o permanecerá como diputado sin partido.

Sergio Mayer se va de Morena “por motivos personales”

Cabe recordar que Sergio Mayer justificó su renuncia a Morena por “diversos motivos de carácter personal”.

Esta coincide con las críticas a su participación en el reallity show La Casa de los Famosos All Stars, del 17 de febrero de 2026 al 9 de marzo de 2026.

A pesar de su fugaz paso por La Casa de Los Famosos All Stars, las críticas por sus prioridades al ser diputado federal fueron intensas.

Aunque fue el tercer eliminado de la competencia y regresó a la Cámara de Diputados, se encontró con que sus derechos políticos estaban suspendidos.

Continúan críticas contra Sergio Mayer a pesar de irse de Morena

La carta de renuncia de Sergio Mayer fue recibida en Morena el 15 de mayo en Morena y su mensaje fue realizado el 19 de mayo cuando se hizo pública la renuncia.

Dicha carta ha generado críticas contra Sergio Mayer aunque algunos opinan que “no se pierde nada”.

Algunos más recordaron que quien debió haber sido diputado federal en su lugar era Luis Morales Flores, comerciante de la Central de Abasto quien ganó la diputación por tómbola pero se la quitaron.