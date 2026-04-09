Victoria Rodríguez Ceja es una economista mexicana y la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora del Banco de México (Banxico) desde 2022.

Fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir a Alejandro Díaz de León, marcando un hecho histórico en la política económica del país.

¿Quién es Victoria Rodríguez Ceja?

Victoria Rodríguez Ceja es una funcionaria pública con amplia trayectoria en finanzas públicas y política económica.

Antes de llegar a Banxico, se desempeñó como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de ocupar distintos cargos en la administración pública de la Ciudad de México.

El 2 de diciembre de 2021, su nombramiento fue avalado por el Senado de la República tras la aprobación en la Comisión de Hacienda, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el banco central mexicano.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Victoria Rodríguez Ceja?

Victoria Rodríguez Ceja nació el 7 de octubre de 1977 en la Ciudad de México, por lo que tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Victoria Rodríguez Ceja?

Victoria Rodríguez Ceja mantiene su vida privada fuera del ámbito público, por lo que no hay información confirmada sobre su estado civil o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Victoria Rodríguez Ceja?

Al haber nacido el 7 de octubre, Victoria Rodríguez Ceja es Libra, signo de aire asociado con el equilibrio, la diplomacia y la capacidad de negociación.

¿Victoria Rodríguez Ceja tiene hijos?

No hay información pública que confirme si Victoria Rodríguez Ceja tiene hijos, ya que resguarda su vida personal.

¿Qué estudió Victoria Rodríguez Ceja?

Victoria Rodríguez Ceja estudió:

Licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey

Posgrado en Economía en El Colegio de México

¿En qué ha trabajado Victoria Rodríguez Ceja?

Victoria Rodríguez Ceja ha desarrollado una sólida carrera en el sector público, especialmente en áreas de finanzas, presupuesto y política económica.

Su trayectoria incluye: