Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), advirtió por un retraso en la migración a los pagos digitales en México, por lo que llamó a acelerar el uso de SPEI.

“Hay un rezago en la adopción de pagos digitales en algunos sectores de la población, para ello el SPEI tiene características necesarias para que bancos amplíen pagos” Victoria Rodríguez Ceja

En ese sentido, la encargada de la política monetaria en México pidió a los banqueros pensar en estrategias que faciliten y simplifiquen las transferencias electrónicas y los pagos digitales.

Por su parte, dijo, Banxico implementará acciones para homologar la experiencia de los usuarios de servicios bancarios digitales, con el fin colaborar en la adopción SPEI como forma de pago.

Banxico llama a facilitar el uso del SPEI

El 13 de agosto de 2004, Banxico lanzó el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) para facilitar las transferencias electrónicas de dinero en tiempo real entre bancos y otras instituciones financieras.

A 22 años de que comenzó a operar, SPEI ha crecido de forma considerable, pues en 2025 se reportó que concentró más de 7 mil 500 millones de operaciones valuadas en cerca de 600 billones de pesos.

SPEI (Banxico)

A pesar de ello, Banxico considera que el uso del sistema sigue en un estado de rezago, por lo que Victoria Rodríguez Ceja pidió a la banca en el país hacer lo necesario para acelerar la utilización de SPEI.

Fue durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo, que la gobernadora de Banxico pidió a los banqueros implementar acciones que faciliten la migración de pagos en el país.

“Las acciones que emprendan como gremio para difundir y promover el uso de transferencias electrónicas debe ser contundente, ofreciendo servicios de cobro y pagos digitales que doten a las personas usuarios de beneficios tangibles” Victoria Rodríguez Ceja

Lo anterior debido a que el sistema digital de transferencias y cobros es un componente vital de la red financiera actual, pues las operaciones son instantáneas, seguras y de bajo costo.

Debido a dichas características, aseveró que la ampliación del uso de SPEI no solo representa eficiencia para los usuarios, sino que les permite acceder a múltiples beneficios y oportunidades.

Banxico lanzará consulta para impulsar el uso de SPEI

Al llamar a la banca a acelerar el uso de SPEI, Victoria Rodríguez Ceja destacó que Banxico también realizará acciones para impulsar la migración hacia los servicios financieros digitales.

Sobre ello, la gobernadora de Banxico destacó que se lanzará una consulta pública con la se buscará homologar la experiencia de los usuarios de transferencias electrónicas.

Al detallar que el ejercicio se enfocará en los usuarios que realizan transferencias de fondos por medio de los dispositivos móviles, indicó que el fin es hacer más eficiente las características de SPEI.