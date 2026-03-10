El Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, no solo será una fiesta futbolera, pues se anunció que habrá monedas conmemorativas con motivo de la justa mundialista.
Este martes 10 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece la creación de tres monedas conmemorativas por el Mundial 2026.
Las monedas conmemorativas que tendrá México será una de oro con valor nominal de 25 pesos, una de plata de 10 pesos y una bimetálica de 20 pesos.
¿Cómo serán las monedas conmemorativas de México por el Mundial 2026?
El decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum señala que el Banco de México (Banxico) tendrá hasta 90 días naturales para definir los diseños del reverso, relacionados con el Mundial 2026.
Así serán las monedas conmemorativas por el Mundial 2026.
Moneda de oro
- Valor nominal: 25 pesos
- Forma: circular
- Diámetro: 23 milímetros
- Ley: 0.999 de oro puro
- Peso: 7.776 gramos (equivalente a ¼ de onza troy)
- Canto: estriado
Moneda de plata
- Valor nominal: 10 pesos
- Forma: circular
- Diámetro: 40 milímetros
- Ley: 0.999 de plata
- Peso: 31.103 gramos (1 onza troy)
- Canto: estriado discontinuo
Moneda bimetálica
- Valor nominal: 20 pesos
- Forma: dodecagonal
- Diámetro: 30 milímetros
- Peso total: 12.67 gramos
¿Cuándo se conocerán los diseños de las monedas conmemorativas para el Mundial 2026?
Una vez definidos, las monedas conmemorativas por el Mundial 2026 podrán empezar a acuñarse 30 días después.
La Casa de Moneda de México será la encargada de realizar los ajustes técnicos necesarios antes de la producción de monedas conmemorativas.