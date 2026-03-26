La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), aplicó una nueva reducción de 25 puntos base a la tasa de interés, por lo que ahora se ubica en un 6.75%.

“Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 6.75%” Banxico

Sobre la medida que surte efectos a partir del 27 de marzo, el banco central mexicano explicó que se debe a los efectos negativos de la crisis en Medio Oriente.

De la misma forma, Banxico resaltó que la reducción a un 6.75% de la tasa de interés se aplica en congruencia con el contexto inflacionario de los primeros meses del 2026.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.75% con efectos a partir del 27 de marzo de 2026. Consulta el comunicado en: https://t.co/JKJnzGfjcB pic.twitter.com/YOZMlV9lCm — Banco de México (@Banxico) March 26, 2026

Incertidumbre por crisis de Medio Oriente influyó en reducción de tasa de interés

Al advertir una presión económica que obedece a factores no subyacentes generados por una incertidumbre externa, en específico por la crisis en Medio Oriente, Banxico redujo la tasa de interés.

Por medio de un comunicado sobre la política monetaria federal, Banxico informó que tomó la decisión de recortar las tasas de interés para que a partir del 27 de marzo, se ubiquen en un 6.75%.

Sobre la medida, indicó que aún cuando los efectos negativos de la crisis del Medio Oriente no se pueden conocer con detalle de forma anticipada, la incertidumbre obliga a contemplar riesgos a la baja.

“Ante el conflicto en Medio Oriente, los mercados financieros internacionales mostraron volatilidad y menor apetito por riesgo, y los precios de diversas materias primas se incrementaron” Banxico

Asimismo, indicó que el conflicto ya ha devenido en impactos a los mercados globales que se han caracterizado por un muy bajo nivel de estabilidad que los obliga a ser más cautelosos.

En ese sentido, la Junta de Gobierno consideró que para afrontar los retos causados por el conflicto bélico, la reducción de las tasas de interés permitirá enfrentar los posibles problemas.

Conflicto en Medio Oriente (Especial )

Inflación también influyó en nuevo recorte de Banxico

Además de los factores relacionados con el conflicto en Medio Oriente, Banxico refirió que influyó en la reducción de la tasa de interés el contexto inflacionario.

Sobre lo anterior, Banxico destacó que la inflación general subió de 3.77% a 4.63% entre enero y marzo, impulsada por aumentos en productos no subyacentes.

Ante ello, resaltó que los pronósticos de inflación se ajustaron al alza para 2026, con una trayectoria más elevada en el componente no subyacente y menor reducción en servicios.

En la votación, los integrantes de la Junta de Gobierno que votaron a favor de reducir 25 puntos base las tasas de interés, fueron los presentados a continuación:

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico

José Gabriel Cuadra García

Omar Mejía Castelazo